Про граничні терміни не забудьте

Нагадування від Тернопільської ОДПІ підприємцям — платникам єдиного податку. Як про терміни подання звітності, так і сплати податку.

Для «спрощенців» першої та другої груп граничний строк подання декларації за 2017 рік – першого березня 2018 року. Платники ж, які обрали третю групу спрощеної системи оподаткування, зобов’язані відзвітуватися до дев’ятого лютого 2018 року.

«Єдинники» першої та другої груп сплачують податок до двадцятого числа місяця, наступного за звітним, «спрощенці» третьої групи — протягом десяти днів після граничного терміну подання звітності.

Граничний термін сплати єдиного внеску для підприємців — 19 число місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок. А звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску усі «спрощенці» подають до дев’ятого лютого 2018 року.

Відвідати тренінги та отримати практичну допомогу в заповненні звітності, а також дізнатися про особливості деклараційної кампанії в 2018 році можна в Центрі обслуговування платників Тернопільської ОДПІ за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька,1 чи телефонами 43-46-46, 43-46-10.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ