Різдвяні успіхи земляків

Уже двадцять треті за ліком всеукраїнські змагання з легкої атлетики в приміщенні «Різдвяні старти» успішно склалися для тернопільських майстрів «королеви». Двоє з них повернулися зі столиці нашої держави з нагородами.

Насамперед не можна не згадати про те, що впевнено розпочав новий сезон майстер спорту Сергій Крук. Підопічний заслуженого тренера України Михайла Васірука, який віднедавна вже є колегою наставника по тренерсько-викладацькій роботі в Тернопільській ОДЮСШ, для початку став найкращим у суперечці стрибунів у довжину — 7 метрів 56 сантиметрів. А другого змагального дня до «золота» додав ще й «срібло» за успіхи в потрійному стрибку — 15 метрів 32 сантиметри.

Не має підстав бути собою незадоволеним і студент Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка Іван Карюк. Цього разу порадував свого діда, тренера Бучацької ДЮСШ Івана Чубу успіхом у турнірі дорослих штовхальників ядра. Пославши в завершальній спробі семикілограмовий снаряд на 16 метрів 41 сантиметр, поступився тільки відомому атлетові Миколі Багачу. Причому спеціалісти знову відзначили непоступливий характер юніора з Бучача. Адже срібну медаль спромігся завоювати саме після завершального поштовху.

А ось у секторі для стрибків у висоту піднятися на п’єдестал пошани нашим землякам не пощастило. Підкоривши планку на висоті 205 сантиметрів, Олександр Хома посів четверте місце. Інший підопічний Євгена Кармелюка з ДЮСШ Тернопільського району Назар Вовчок фінішував шостим — 195 сантиметрів. А Христина Стефанишина з удалим стрибком на 165 сантиметрів змушена була задовольнитися восьмою позицією.

На завершення ж — про досягнення юних вихованців Зборівської ДЮСШ. Четверо з них минулої суботи у Львові захищали честь Тернопільщини на відкритій першості Буської ДЮСШ, приуроченій тридцятиліттю цього навчального спортивного закладу. І всі повернулися додому з нагородами. Після бігу на 600 метрів «срібла» удостоїлася Уляна Рава, на 1000 метрів — Марія Мочук і Святослав Наконечний. А третьою на останньому відрізку фінішувала ще й Андріана Антонюк.

Наставник зборівських легкоатлетів Володимир Небельський не міг не відзначити високий рівень організації дитячих змагань. Із використанням електронного табло і фотофінішу. Таке навіть на дорослих всеукраїнських стартах зустрінеш рідко.

На фото: вгорі — Володимир НЕБЕЛЬСЬКИЙ зі своїми юними підопічними після церемонії нагородження лауреатів дитячих змагань у Львові; переможець «Різдвяних стартів», майстер спорту Сергій КРУК.

Фото автора та Володимира НЕБЕЛЬСЬКОГО