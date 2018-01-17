Санкарі зі складом уже визначилися

Тренерський штаб національної збірної України з санного спорту визначився з остаточним складом команди, яка візьме участь у ХХІІІ зимових Олімпійських іграх у південнокорейському Пхенчхані. Про це редакцію повідомив президент Федерації санного спорту України, наш кременецький земляк Анатолій Малищик.

На майбутній Олімпіаді санкарі сперечатимуться за чотири комплекти нагород: по одному дістанеться найкращим у перегонах на одномісних санях серед чоловіків і жінок, ще один розіграють двомісні чоловічі екіпажі, а завершиться програма змагань естафетою. В командному виді програми, до речі, до складу кожної збірної входять жіночий і чоловічий одномісні екіпажі та чоловічий дует.

П’ятеро українців, які на етапах Кубка світу і Кубка націй цього сезону завоювали право захищати честь нашої держави, є вихованцями Львівської і Кременецької санних шкіл. В одномісних екіпажах удруге на Олімпіаді виступлять наш земляк Андрій Мандзій і львів’янка Олена Стецьків. А для ще одного львів’янина Антона Дукача Олімпіада в Пхенчхані стане дебютною.

Натомість інший наш земляк Олександр Оболончик у парному екіпажі другу Олімпіаду поспіль змагатиметься разом з львів’янином Романом Захарківим, для якого, до речі, це вже треті підряд старти на найпрестижніших іграх сучасності. Втім ні він, ні решта вітчизняних олімпійців нагород на Олімпіадах ще не завойовували. За роки незалежності України відзначитися пощастило тільки Наталії Якушенко. В 2009-му досвідчена спортсменка, яка тоді захищала честь Кременецької ОДЮСШ із санного спорту, в американському Лейк-Плесіді виборола бронзову медаль чемпіонату світу.

На фото: у вітчизняних санкарів-олімпійців настрій чудовий. Андрій МАНДЗІЙ і Олександр ОБОЛОНЧИК — крайні ліворуч.

Фото з архіву Анатолія МАЛИЩИКА