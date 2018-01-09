Святковий костюмований забіг

За день до нового року набережна Тернопільського ставу знову стала місцем зустрічі прихильників здорового способу життя. Тернопільський міський центр фізичного здоров’я населення спільно з Ternopil runday провели костюмований новорічний забіг.

Його учасниками стали всі, хто попередньо заповнив електронну реєстраційну форму. Всього — 52 прихильники бігу, серед яких і голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна. Очільникові виконавчої влади нашого краю, щоправда, не вдалося потрапити до числа призерів. У суперечці чоловіків п’ятикілометрову дистанцію першими завершили Андрій Слободян, Віталій Коломієць і Віталій Мельничук. А лауреатами чергового безкоштовного забігу на п’ять кілометрів, які набирають усе більшої популярності в нашій країні, серед жінок цього разу стали Ольга Лола, Анастасія Ганджа і Наталя Туркула.

Найактивнішим учасником забігу організатори невипадково визнали Олександра Найду. Адже торік саме він відвідав найбільшу кількість runday. Натомість найактивнішим волонтером події став Андрій Бородій. Наймолодшими ж учасниками забігу стали юні вихованці Тернопільських ДЮСШ №1 і ДЮСШ із футболу та інших ігрових видів спорту.

Чимало спортсменів були одягнені в новорічні костюми та аксесуари. Власника найоригінальнішого з них, як і лауреатів забігу та решту його учасників організатори відзначили подарунками від своїх партнерів — торгової марки «Ласунка», мережі магазинів «Спортландія», Gorgany, Pingvin. А почастувало всіх прихильників бігу кафе-пекарня Ringo.

Фото Анатолія ФІГУРСЬКОГО