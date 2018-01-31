Сезон відкрили командними стартами

Дебютний національний старт зимового сезону минулих вихідних відбувся в манежі Сумського державного університету. Збірні двадцяти шести областей визначили лауреатів командного чемпіонату України з легкої атлетики в приміщенні.

Тернопільські майстри «королеви», на думку відповідального секретаря обласної федерації легкої атлетики Леоніда Дахновського, як для початку нового змагального циклу виступили доволі непогано. Хоча медаль удалося завоювати лише одну. Її поклав до скарбнички збірної майстер спорту Сергій Крук. Досвідчений уже 24-річний підопічний заслуженого тренера України Михайла Васірука відзначився в секторі для стрибків у довжину. Завершальна спроба на 7 метрів 49 сантиметрів дозволила йому вибороти друге місце. Для того, аби поборотися за перше, Сергієві, на жаль, не вистачило чотирьох сантиметрів. І така ж мінімальна як для стрибків відстань завадила йому в завершальний змагальний день завоювати «бронзу» в потрійному стрибку. З результатом 15 метрів 8 сантиметрів фінішував четвертим.

Приблизно в той же час відразу за призерами завершив змагання і 21-річний Олександр Хома, якому в секторі для стрибків у висоту підкорилися 205 сантиметрів. А більш досвідчений підлеглий Євгена Кармелюка Віктор Ворко цього разу обмежився підкоренням планки на висоті 200 сантиметрів — сьоме місце. Загалом наставник не має претензій і до Христини Стефанишиної: вдала спроба на висоті 170 сантиметрів забезпечила їй п’яту позицію. Так само, як мама Христини Ольга Василівна — до своєї підопічної Оксани Більчак. Уродженці Зборівщини (перший тренер Володимир Небельський) уже на початку сезону вдалося здолати 800 метрів за 2 хвилини 14,48 секунди. Підтвердження кандидатського нормативу допомогло вибороти восьме місце.

Нарешті про тих, хто робить тільки перші кроки в змаганнях дорослих. У солідній компанії штовхальників ядра юніорові за віком дев’ятнадцятирічному Іванові Карюку вже до снаги послати семикілограмовий снаряд на 15 метрів 41 сантиметр, його одноліткові Олександрові Шилівському — на 15 метрів 12 сантиметрів. Підопічні Івана Чуби та Івана Панасюка з Олегом Данилюком дружно фінішували на сьомій і восьмій позиціях.

А не менш талановитому за них спринтерові, вісімнадцятирічному майстрові спорту Василеві Макуху, здається, трохи не пощастило із сильними суперниками в попередньому забігу на 60 метрів. Завершивши біг другим з результатом 7,04 секунди (решта набагато відстали), зміг пробитися лише до фіналу «Б». Зате в боротьбі за 9—16 місця йому вже не було рівних. Причому з результатом 6,96 секунди міг би боротися і за нагороди в головному фіналі. Іще ж один підопічний Богдана і Оксани Дудів сімнадцятирічний Владислав Кравчук відзначився в суперечці дорослих у бігові на 2000 метрів із перешкодами. З непоганим часом 5 хвилин 58,06 секунди виборов дев’яте місце.

У командному заліку збірна Тернопільщини зі 175-ма заліковими балами посіла п’ятнадцяту позицію.

Фото із сайту Федерації легкої атлетики України