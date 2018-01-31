Стриманий оптимізм,

або Чи допоможуть старти на чемпіонаті Європи якнайкраще підготуватися окремим із співвітчизників до Олімпіади. Поживемо — побачимо.

Під час проведеного минулого тижня в італійському Ріднау чемпіонату Європи з біатлону збірна України стала однією з найкращих в неофіційному командному заліку. Не змігши зійти на п’єдестал пошани після індивідуальних гонок, наші земляки в завершальні три змагальні дні розжилися двома золотими і однією срібною медалями.

Аналізуючи підсумки відкритої континентальної першості, насамперед не можна не згадати: для стріляючих лижників такі старти в усі часи були якщо не другорядними, то принаймні змаганнями не найвищого рівня, до яких, без сумніву, належать Олімпіади, чемпіонати світу і комерційні багатоетапні розіграші Кубка світу. Тому рішення тренерського штабу національної команди безпосередньо перед поїздкою до олімпійського Пхенчхана відрядити на них практично в повному складі чоловічу збірну, а також Ірину Варвинець і Олену Підгрушну видалося сумнівним не тільки для багатьох прихильників цього виду, а й для значної кількості спеціалістів.

Утім відповідальні за кінцевий результат, звісно, не вони. Участю в своєрідних тренуваннях із надзвичайно підвищеним рівнем відповідальності наставники, здогадуюся, мали на меті передусім повернути згаданим підопічним десь розгублену на останніх етапах Кубка світу психологічну впевненість. Чи вдалося? Сподіватимемося, що так. У суперечці з чималою кількістю конкурентів, знайомих за стартами на етапах Кубка світу, провальними для українців виявилися хіба стартова чоловіча індивідуальна гонка та ще одиночна змішана естафета.

Натомість майбутня учасниця Олімпійських ігор Ірина Варвинець разом із найближчою резервісткою головної жіночої команди Юлією Журавок постаралися заявити про себе вже в дебютних перегонах. Останній тільки півсекунди не вистачило в індивідуальній гонці до «бронзи». А Ірина, яка фінішувала відразу за нею, гарантовано була би другою після француженки Хлое Шевальє, якби не промахнулася на завершальному вогневому рубежі.

Далі — спринтерські перегони, під час яких додалося оптимізму вже й стріляючим лижникам. Втриматися на п’єдесталі пошани Артемові Примі (п’ятий) завадило прикре падіння на завершальному відрізку дистанції. А наш земляк Дмитро Підручний (восьмий) міг себе картати хіба за один промах на стрільбі стоячи. Інакше мав би можливість посперечатися щонайменше за третє місце. Спромігшись до того, як, на думку автора цих рядків, дати гідну відповідь своїм критикам: під час тренувань зі стрільбою в нього куди краще. В змагальному ж ритмі ще є проблеми, про які знає і докладає чимало зусиль для того, аби їх позбутися.

Усе правильно. Та ж Ірина Варвинець не злякалася прудконогої Шевальє і завдяки максимальній самовіддачі та влучній стрільбі на двох вогневих рубежах зуміла завоювати для України в спринті перше «золото». Кого ж шкода, так це Юлію Журавок. Запізнившись через власну неуважність на старт більш ніж на хвилину, вище 44-ї позиції піднятися не змогла. Хоча відкинь гандикап для конкуренток, знову би боролася за нагороди.

Найцікавішими ж на чемпіонаті виявилися гонки переслідування і змішані естафети. Спочатку, незважаючи аж на чотири промахи, Дмитро Підручний зміг утримати завойовану перед тим восьму позицію. На відміну від Артема Прими, який з такою ж кількістю промахів опустився на дванадцяту. А жіночий персьюїт знову звівся до боротьби за перемогу між Варвинець і Шевальє. Цього разу один промах змусив Ірину задовольнитися «сріблом».

Нарешті класична змішана естафета, після якої відразу четверо українців — Юлія Журавок, Ірина Варвинець, Артем Прима і Дмитро Підручний — піднялися на верхню сходинку п’єдесталу пошани. Ще одну нашу землячку Олену Підгрушну, як бачите, тренери вирішили не турбувати. Вочевидь не тільки через те, що відчули: перша з майбутнього «золотого» квартету набула потрібного змагального тонусу. Вчора стало відомо, що через поганий стан здоров’я олімпійська чемпіонка може поїхати на Олімпіаду тільки запасною. Все мало вирішитися після її розмови з президентом федерації Володимиром Бринзаком.

Три ж використані Юлією Журавок на першому етапі запасні патрони змусили для початку трохи похвилюватися. Однак зусиль Ірини Варвинець і Артема Прими виявилося достатньо для того, аби Дмитро Підручний відправився на завершальний відрізок лідером. І в контактній суперечці з росіянином Олександром Логіновим наш земляк не підвів. Хоча і скористався на «стійці» двома запасними патронами, забезпечену партнерами по команді перевагу в дванадцять секунд зберіг.

Щирі вітання від усіх уболівальників! І не менш щирі побажання бути так само конкурентоспроможними на Олімпіаді в південнокорейському Пхенчхані.

На фото: чемпіони Європи в змішаній естафеті Дмитро ПІДРУЧНИЙ, Артем ПРИМА, Ірина ВАРВИНЕЦЬ і Юлія ЖУРАВОК.

Фото із сайту Федерації біатлону України