То успіхи, то провали

На п’ятому етапі Кубка світу з біатлону, який минулої неділі завершився в німецькому Рупольдингу, збірна України вперше за цей сезон залишилася без медалей. До того ж загалом непоганий виступ жінок в індивідуальних дисциплінах затьмарив провал обох квартетів у класичних естафетах.

Утім, на відміну від багатьох прихильників біатлону, не став би зациклюватися винятково на критиці. Передусім через те, що у вік надзвичайно доступних для всіх і для кожного соціальних мереж можна навіть одним-двома словами запросто вселити невпевненість у душі тих, кого вважали і вважаємо ледве не своїми кумирами. Та й зрештою, будьмо об’єктивними: хіба хтось колись стверджував, що українські стріляючі лижники на міжнародній арені непереможні? Конкурентоспроможні — так. І саме завдяки своїй максимальній самовіддачі ось уже більш як два десятиліття лишень вони здатні завойовувати для України нагороди зимових Олімпіад.

Додайте до цього всю непередбачуваність біатлону, і разом дружно зробимо висновок про те, що на трасах олімпійського Пхенчхана медалі гарантовані хіба для француза Мартена Фуркада, норвежця Йоханнеса Бьо, фінки Кайси Макяряйнен та ще, мабуть, німкені Лаури Дальмайєр. А ось чи усміхнеться її величність спортивна фортуна олімпійським чемпіонкам Анастасії Кузьміній (натуралізована словачка після невдалого виступу в Рупольдингу втратила лідерство в загальному заліку Кубка світу) і Дарії Домрачевій, залежатиме від того, в якій формі підійдуть досвідчені спортсменки до Олімпіади.

Сказане, без сумніву, стосується і всіх, хто нині входить до чільних тридцяток змагань чоловіків і жінок. А серед них, до речі, відразу четверо співвітчизниць — Юлія Джима і Віта Семеренко відповідно на восьмій і дев’ятій позиціях, Валя Семеренко — на дванадцятій, тернопільська динамівка Анастасія Меркушина — на 27-й із двома очками відставання від 25-ї. Та ще інший наш земляк Дмитро Підручний уже найближчих вихідних в італійському Антхольці матиме шанси піднятися з 31-го місця. Не за красиві, так би мовити, очі. Свою зарядженість на боротьбу красномовно підтвердив два тижні тому в Оберхофі, де в комбінації «спринт — гонка переслідування», що так само проходитиме на шостому етапі, двічі потрапив до десятки лідерів: десяте і п’яте місця.

Що ж до індивідуальної гонки, якою відкрився п’ятий етап Кубка світу в Рупольдингу, то в Дмитра з нею завжди були непрості стосунки. Не вдалося відзначитися і цього разу. На відміну від співвітчизниць, відразу дві з яких (Джима і Валя Семеренко) «заїхали» до квіткової церемонії, а Меркушина завдяки дев’ятнадцятій позиції забронювала за собою участь у мас-старті. І на цьому навіть не подумали зупинятися. Перегони тридцяти найкращих стріляючих лижниць планети зайвий раз засвідчили: в українок навіть думок про роль статистів не виникає. Десятою фінішувала Віта Семеренко, дванадцятою в свій 23-й день народження — Анастасія Меркушина, тринадцятою — Валя Семеренко, вісімнадцятою — Юлія Джима.

…А про недоліки в підготовці збірної, повірте, насамперед знають тренери. І ветеранів команди Сергія Семенова та ще одну нашу землячку Олену Підгрушну не взяли із собою до Італії, дозволивши готуватися до Олімпіади індивідуально, і наставники обох збірних Юрай Санітра та Урош Велепець не погладили підопічних по голівці за невдачі в естафетах, заявивши, що інтереси команди завжди мають бути на першому місці.

На фото: Анастасія МЕРКУШИНА після фінішу в мас-старті.

Фото із сайту Федерації біатлону України