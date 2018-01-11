Традицій не зраджують

Для молодого тренерсько-викладацького колективу Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту вже стало доброю традицією на завершення календарного року проводити першості навчального закладу. Ось і майже вісімдесят юних легкоатлетів із трьох вікових груп напередодні нового року сперечалися за призи від Діда Мороза.

Змагання провели в легкоатлетичному манежі і на стадіоні Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка, де сперечалися бігуни і штовхальники ядра. А ось юним майстрам спортивної ходьби погода дозволила з’ясувати стосунки на набережній Тернопільського ставу.

Переможців і призерів стартів нагородили грамотами, а всіх учасників — солодкими подарунками.

Фото з архіву навчального закладу