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11.01.2018 автор:  Богдан Дікальчук

Традицій не зраджують

Для молодого тренерсько-викладацького колективу Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту вже стало доброю традицією на завершення календарного року проводити першості навчального закладу. Ось і майже вісімдесят юних легкоатлетів із трьох вікових груп напередодні нового року сперечалися за призи від Діда Мороза. 

Змагання провели в легкоатлетичному манежі і на стадіоні Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка, де сперечалися бігуни і штовхальники ядра. А ось юним майстрам спортивної ходьби погода дозволила з’ясувати стосунки на набережній Тернопільського ставу.

Переможців і призерів стартів нагородили грамотами, а всіх учасників — солодкими подарунками.

Фото з архіву навчального закладу

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Про автора

Богдан Дікальчук

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