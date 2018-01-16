Усе варто робити вчасно

У Тернопільській ОДПІ нагадали про граничні терміни сплати податків та подання звітності. Найближчі два тижні будуть особливо напруженими для платників податків.
Скажімо, в п’ятницю, 19 січня, останній день сплати:
— єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування з доходу фізичних осіб — підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування, за IV квартал 2017 року;
— авансового внеску з єдиного податку за січень 2018 року платниками, віднесеними до 1-ї та 2-ї груп.
У понеділок, 22 січня, останній день подання:
— податкової декларації з податку на додану вартість за грудень 2017 року платниками, в яких податковий період дорівнює календарному місяцю;
— заяви про вибір квартального звітного (податкового) періоду з податку на додану вартість у 2018 році;
— декларації акцизного податку за грудень 2017 року;
— податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) за грудень 2017 року;
— податкової декларації з рентної плати за грудень 2017 року;
— розрахунку з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України (додаток 4 до декларації) за грудень 2017 року;
— звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до фіскальних органів (форма № Д4 (місячна)) за грудень 2017 року.
А також останній день сплати:
— єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування з доходу за грудень 2017 року.
У понеділок, 29 січня, останній день сплати:
— авансового внеску з податку на нерухоме майно за IV квартал 2017 року;
— авансового внеску з транспортного податку юридичними особами за IV квартал 2017 року.
У вівторок, 30 січня, останній день сплати:
— податку на додану вартість за грудень 2017 року;
— податку на доходи фізичних осіб та військового збору з нарахованого, але не виплаченого доходу за грудень 2017 року;
— акцизного податку за грудень 2017 року;
— плати за землю за грудень 2017 року;
— єдиного податку платниками 4-ї групи за IV квартал 2017 року;
— рентної плати за користування радіочастотним ресурсом за грудень 2017 року.
Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ