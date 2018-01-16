Усе варто робити вчасно

У Тернопільській ОДПІ нагадали про граничні терміни сплати податків та подання звітності. Найближчі два тижні будуть особливо напруженими для платників податків.

Скажімо, в п’ятницю, 19 січня, останній день сплати:

— єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування з доходу фізичних осіб — підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування, за IV квартал 2017 року;

— авансового внеску з єдиного податку за січень 2018 року платниками, віднесеними до 1-ї та 2-ї груп.

У понеділок, 22 січня, останній день подання:

— податкової декларації з податку на додану вартість за грудень 2017 року платниками, в яких податковий період дорівнює календарному місяцю;

— заяви про вибір квартального звітного (податкового) періоду з податку на додану вартість у 2018 році;

— декларації акцизного податку за грудень 2017 року;

— податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) за грудень 2017 року;

— податкової декларації з рентної плати за грудень 2017 року;

— розрахунку з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України (додаток 4 до декларації) за грудень 2017 року;

— звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до фіскальних органів (форма № Д4 (місячна)) за грудень 2017 року.

А також останній день сплати:

— єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування з доходу за грудень 2017 року.

У понеділок, 29 січня, останній день сплати:

— авансового внеску з податку на нерухоме майно за IV квартал 2017 року;

— авансового внеску з транспортного податку юридичними особами за IV квартал 2017 року.

У вівторок, 30 січня, останній день сплати:

— податку на додану вартість за грудень 2017 року;

— податку на доходи фізичних осіб та військового збору з нарахованого, але не виплаченого доходу за грудень 2017 року;

— акцизного податку за грудень 2017 року;

— плати за землю за грудень 2017 року;

— єдиного податку платниками 4-ї групи за IV квартал 2017 року;

— рентної плати за користування радіочастотним ресурсом за грудень 2017 року.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ