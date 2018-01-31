Успіхи не набридають

Після нещодавнього успішного виступу на завершальному етапі Кубка світу в столиці Білорусі Мінську, де двоє наших земляків (у тому числі і студент Тернопільського національного економічного університету Віталій Гринів) завоювали бронзові медалі, українські майстри перегонів на велотреку не забарилися порадувати новими перемогами. Цього разу відзначилися під час традиційних міжнародних змагань у Бельгії.

Після завершення стартів іменинниками себе почували вже згаданий Віталій Гринів, його товариш по навчанню, теж майстер спорту міжнародного класу Тарас Шевчук та їхній товариш по збірній зі Львова Роман Гладиш. І двоє підопічних заслуженого тренера України Володимира Павелка, і львів’янин знову не залишилися без нагород.

Заспів зробив Тарас Шевчук, який виборов друге місце в скретчі. Далі естафету підхопили Віталій Гринів з Романом Гладишем — завоювали «золото» в омніумі. А на завершення обоє ще й поповнили власні скарбнички нагород відзнаками за друге місце в парній гонці на очки — медісоні.

Словом, завершальний етап підготовки до чемпіонату світу, який в останній день лютого розпочнеться в Нідерландах, розпочали вдало. Залишається хіба побажати, аби і під час планетарної першості, щонайменше, теж потрапили до числа лауреатів.

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