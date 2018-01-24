У Гусятині — лижні перегони

У розпалі — всеукраїнські спортивно-оздоровчі старти «Спортивна зима», участь в яких можуть узяти всі охочі. Для прихильників лиж, скажімо, тернопільський обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» і гусятинське районне комунальне підприємство «ФСТ «Колос — спорт для всіх» найближчої неділі, 28 січня, організують лижні перегони.

Місце і час збору — районний стадіон «Збруч», одинадцята ранку. Юнаки і дівчата віком від дванадцяти до шістнадцяти років мають бути готовими продемонструвати свою майстерність на трикілометровому відрізку. А старші і ветерани долатимуть п’ятикілометрову дистанцію. І, звісно, переможців і призерів на фініші очікуватимуть нагороди.

Початок стартів — опівдні. Довідки телефоном (066)045-53-02.

Фото з вільних джерел