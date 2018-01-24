Хороше тренування перед кубковим півфіналом

У дев’ятому турі чемпіонату України серед жіночих команд суперліги волейболістки тернопільської «Галичанки-ТНЕУ-Гадз» наприкінці минулого тижня приймали рівненську «Регіну». Гідної конкуренції підопічним Віктора Туркули гості скласти не змогли — хіба виступили непоганими спаринг-партнерами перед двома відповідальними півфінальними кубковими поєдинками з луцькою «Волинню», які наступних суботи-неділі, 27—28 січня теж відбудуться в Тернополі.

Співвідношення сил на майданчику для вболівальників стало зрозумілим уже після дебютної партії першого матчу — 25:8 на користь «Галичанки». Далі, щоправда, боротьба стала більш напруженішою. Передусім через… Віктора Туркулу, який у зустрічах з об’єктивно слабшими конкурентами не втрачає нагоди надати ігрову практику резервістам. І сімнадцятирічні Валерія Дрьомова, яка минулих вихідних замінила в стартовій шістці травмовану Олександру Міленко, Анастасія Лях, Оксана Пилипенко разом із шістнадцятирічними Настасією Зеневич та Олександрою Протяновою постаралися наставника не підвести. Упевненості у власних силах більшості з них ще не вистачає. Але досвід — справа наживна. Особливо, коли лідери колективу поруч і завжди готові підстрахувати — 25:19 і 25:16 у двох наступних партіях, яких вистачило для того, аби остаточно схилити шальки терезів на свій бік.

Аналогічно і в повторній зустрічі. З тією хіба різницею, що наприкінці першого сету молоді волейболістки «Галичанки» настільки розгубилися, що тренерові довелося терміново повертати на майданчик досвідчених гравців — 25:21. У двох же інших із присутністю в складі «школярок» тренер, так би мовити, не переборщив — 25:14 і 25:18.

В інших двобоях дев’ятого туру теж обійшлося без несподіванок: «Волинь» (Луцьк) — «Сєверодончанка» (Сіверськодонецьк) — 3:0, 3:1, «Білозгар» (Вінниця) — «Хімік» (Южне) — 0:3, 0:3, «Орбіта» (Запоріжжя) — «Фаворит» (Київ) — 3:0, 3:0.

Перший півфінальний поєдинок Кубка України між «Галичанкою-ТНЕУ-Гадз» і «Волинню» в суботу, 27 січня, розпочнеться о 17-й годині. Повторний недільний — об одинадцятій ранку. Якщо команди обміняються перемогами, найсильнішого визначить так званий «золотий» сет.

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