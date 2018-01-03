Час декларувати доходи

Із першого січня 2018 року стартувала кампанія декларування доходів, одержаних громадянами протягом 2017 року. Про це проінформували в Тернопільській ОДПІ.

За вибором платника податків декларації подаються за місцем своєї податкової адреси особисто, уповноваженою на це особою, поштою або засобами електронного зв’язку.

Надсилати документи поштою необхідно з повідомленням про вручення та з описом про вкладення не пізніше ніж за п’ять днів до закінчення граничного строку подання. Якщо ж декларація подається в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису, то надсилати її потрібно не пізніше закінчення останньої години граничного строку подання.

Для комфортного звітування протягом січня-квітня 2018 року в Центрі обслуговування платників Тернопільської ОДПІ проводяться безкоштовні тренінги і консультації, надається практична допомога в заповненні декларації. Не забудьте і про те, що з першого січня 2018 року запроваджено нову форму декларації про майновий стан і доходи.

Детальніше про особливості деклараційної кампанії 2018 року можна дізнатися за посиланням http://sfs.gov.ua/deklaruvannya-dohodiv-gromadyan-2018 та в Центрі обслуговування платників Тернопільської ОДПІ за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька,1 чи за телефонами: 43-46-46, 43-46-10.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ