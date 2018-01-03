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03.01.2018 автор:  Богдан Дікальчук

Шостого січня — до опівдня, восьмого — вихідний

Довідкова інформація від Тернопільської ОДПІ. Про режим роботи центрів обслуговування платників у святкові та вихідні січня 2018 року.

Найближчої суботи, 6 січня, податківці готові допомогти всім бажаючим з дев’ятої ранку до опівдня. А ось у понеділок, 8 січня, в податковій — вихідний день.

Також фахівці податкової нагадують, що в Центрі обслуговування платників Тернопільської ОДПІ можна дізнатися про особливості деклараційної кампанії 2018 року.

Звертайтеся за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька,1 чи телефоном 43-46-10.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ

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Про автора

Богдан Дікальчук

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