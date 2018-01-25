Щасливої дороги, переможних стартів

Минулого вівторка в Національній філармонії України відбулася урочиста церемонія проводів олімпійської збірної України на ХХІІІ зимові Олімпійські ігри, які з 9 по 25 лютого відбудуться в південнокорейському Пхенчхані. Через щільний графік багатьох атлетів не всі з них змогли прибути, однак теплі напутні слова від почесних гостей їм, звичайно ж, передадуть.

Пролунали вітання від імені Президента, прем’єр-міністра, голови Верховної Ради України. А профільний міністр Ігор Жданов, побажавши спортсменам удачі і висловивши надію, що уряд і НОК України надалі максимально сприятимуть їхнім перемогам, передав українській команді створену під час проекту «Вишивана моя Україна» карту-оберіг.

— Знаємо наскільки неймовірною буде конкуренція в олімпійському Пхенчхані, — сказав президент НОК України Сергій Бубка. — Але переконаний, що ви прагнутимете показати найкращі свої результати. Вся Україна вболіватиме за вас!

Від імені ж спортсменів щирі слова подяки за підтримку висловила біатлоністка наша землячка Анастасія Меркушина. Разом із нею за нагороди зимової Олімпіади орієнтовно змагатимуться 33—35 атлетів у дев’яти чи десяти видах — біатлоні, лижних перегонах, фігурному катанні, санному спорті, фрістайлі, гірських лижах, сноубордингу, лижному двоборстві, стрибках на лижах із трампліна і скелетоні. За роки ж незалежності українці завоювали на білих Олімпіадах сім нагород.

На фото: Анастасія МЕРКУШИНА під час церемонії урочистих проводів олімпійців.

Фото з вільних джерел