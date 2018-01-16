Із мрією про Параолімпійські ігри

Новий сезон — нові надії. Краще, мабуть, і не скажеш про нинішні відчуття багаторазового призера торішнього чемпіонату світу з лижних гонок та біатлону серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату, переможця і призера етапів Кубка світу, майстра спорту міжнародного класу Тараса Радя.

Не можна не зауважити, що після повноцінного і тріумфального для себе дебюту на міжнародній арені в компанії дорослих тоді ще сімнадцятирічний вихованець тернопільського «Інваспорту» під час міжсезоння надто багато часу на відпочинок не мав. Випускні іспити в школі-колегіумі імені Йосифа Сліпого, успішна вступна кампанія на факультет фізичного виховання Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка.

— Та коли всі переживання залишилися позаду, — запевнив наставник спортсмена, заслужений працівник фізичної культури і спорту, заслужений тренер України Віктор Федорчак, — Тарас сам зізнався: скучив за напруженим змагально-тренувальним ритмом. І не тільки, повірте, через те, що звиклому до фізичних навантажень організмові без них уже буває непросто обходитися. Як для здорових атлетів найпрестижнішими змаганнями сучасності є Олімпійські ігри, так і для спортсменів з особливими потребами Параолімпіада — турнір, в якому мріє взяти участь кожний.

Що ж до хибної і досі для багатьох думки, ніби спортсменам-інвалідам набагато легше домогтися успіху, Віктор Йосипович укотре нагадав: під час підготовки до нового параолімпійського сезону 2017—2018 років за тренування Тарас зазвичай долав на «бобі» з коліщатками 15—20 кілометрів. А ще — регулярні і насичені швидкісними відрізками тренування в басейні, вогнева підготовка, заняття силовими вправами в тренажерному залі. Плюс, не забудьте, куди більш напружені заняття під час навчально-тренувальних зборів у таборі національної параолімпійської збірної України.

Одне слово, разом із підопічним намагалися часу даремно не гаяти. Про це і засвідчив чемпіонат України з лижних гонок та біатлону серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату та з вадами зору, який невдовзі після нового року відбувся в селі Яворова Турківського району Львівської області. В Західному реабілітаційно-спортивному центрі Національного комітету спорту інвалідів України за нагороди змагалися атлети з дев’яти областей та столиці нашої держави. І єдиний представник тернопільських «Інваспорту» та ДЮСШ недвозначно натякнув конкурентам про свій намір уже в такому юному віці стати чи не головним претендентом на роль лідера в суперечці чоловіків категорії сидячи в класі LW 10—12.

Через недостатній сніговий покрив атлети, які змагалися в цьому класі, визначили лауреатів тільки в одній дисципліні стріляючих лижників. У спринті на 7,5 кілометра з двома вогневими рубежами Тарас Радь упевнено фінішував першим, не промахнувшись по жодній із десяти мішеней. А ще дві індивідуальні дисципліни в лижних перегонах допомогли спеціалістам зайвий раз переконатися в різнобічності підготовки нашого земляка: йому не було рівних і в перегонах вільним стилем на десять кілометрів, і в спринті класичним стилем на 1200 метрів.

Отож місце в національній параолімпійській збірній України Тарас Радь упевнено за собою забронював і віднині на нього чекає ще більш напружена робота, вінцем якої має стати успішний виступ на XII зимових Параолімпійських іграх в корейському Пхенчхані, які відбудуться з 9 по 18 березня цього року. Перевірити стан підготовки підопічних наставники збірної планують під час двох етапів Кубка світу. З 19 по 29 січня співвітчизники продемонструють свою майстерність у німецькому Оберріді, а з 1 по 11 лютого — у фінському Вуокатті.

На фото: на вогневому рубежі — триразовий чемпіон України Тарас РАДЬ.

Фото з архіву тернопільського «Інваспорту»