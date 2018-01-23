І знову гаряча лінія

І в новому році спеціалісти Тернопільської ОДПІ спілкуватимуться з усіма охочими з допомогою традиційної гарячої лінії. Зателефонувавши у вівторок, 30 січня, з 15-ї до 16-ї години за номером 43-46-46, зможете отримати відповіді на запитання, які вас цікавлять.

Тема гарячої лінії — «Принципи роботи Центру обслуговування платників «Тернопільської ОДПІ». На запитання відповідатиме начальник управління обслуговування платників Лілія Богданівна Волянюк.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ