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23.01.2018 автор:  Богдан Дікальчук

І знову гаряча лінія

І в новому році спеціалісти Тернопільської ОДПІ спілкуватимуться з усіма охочими з допомогою традиційної гарячої лінії. Зателефонувавши у вівторок, 30 січня, з 15-ї до 16-ї години за номером 43-46-46, зможете отримати відповіді на запитання, які вас цікавлять. 

Тема гарячої лінії — «Принципи роботи Центру обслуговування платників «Тернопільської ОДПІ». На запитання відповідатиме начальник управління обслуговування платників Лілія Богданівна Волянюк.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ

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Про автора

Богдан Дікальчук

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