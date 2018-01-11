І серед дорослих не пас задніх

У легкоатлетичному манежі Львівського державного університету фізичної культури відбулися змагання штовхальників ядра пам’яті майстра спорту з легкої атлетики, судді національної категорії Михайла Микіча. В турнірі дорослих пощастило відзначитися і юніорові за віком, вихованцеві Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту Олександрові Шилівському.

У найкращій своїй спробі підопічний майстра спорту Івана Панасюка послав семикілограмовий снаряд на 16 метрів 86 сантиметрів. Тож у нагороду — заслужена відзнака за друге місце. Нагадаю також, що студент Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка є кандидатом до збірної України, торік уперше взяв участь у юніорському чемпіонаті світу.

Фото Василя БУРМИ