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11.01.2018 автор:  Богдан Дікальчук

І серед дорослих не пас задніх

У легкоатлетичному манежі Львівського державного університету фізичної культури відбулися змагання штовхальників ядра пам’яті майстра спорту з легкої атлетики, судді національної категорії Михайла Микіча. В турнірі дорослих пощастило відзначитися і юніорові за віком, вихованцеві Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту Олександрові Шилівському. 

У найкращій своїй спробі підопічний майстра спорту Івана Панасюка послав семикілограмовий снаряд на 16 метрів 86 сантиметрів. Тож у нагороду — заслужена відзнака за друге місце. Нагадаю також, що студент Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка є кандидатом до збірної України, торік уперше взяв участь у юніорському чемпіонаті світу.

Фото Василя БУРМИ

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