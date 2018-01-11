№2 від 11 січня 2018 року

Громадським організаціям міська влада надає комунальні приміщення для ведення їх діяльності. Не усі мають змогу платити за оренду офісу, тому часто подібна подібна підтримка просто необхідна. У той же час, не завжди можна прослідкувати за добросовісністю та цільовим використанням комунального майна.