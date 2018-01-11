№2 від 11 січня 2018 року

Випуск “Домашньої газети” в ілюстрованому форматі за 11 січня 2018 року.
Випуск “Домашньої газети” в ілюстрованому форматі за 11 січня 2018 року.
Всеукраїнська незалежна громадсько-політична газета
В місті Тернополі утворено на постійній основі 82 звичайні та 9 спеціальних виборчих дільниць. Більшість із них розташувалася у приміщеннях будівель з масовим перебуванням людей, а це загальноосвітні та спортивні школи, будинки культури, виші, лікарні, тощо.
З НАГОДИ ВІДЗНАЧЕННЯ ДНЯ УКРАЇНСЬКОГО ДОБРОВОЛЬЦЯ 13 БЕРЕЗНЯ В ТЕРНОПОЛІ ВІДКРИЛИ ВИСТАВКУ ТЕМАТИЧНИХ ФОТОГРАФІЙ «ТУТ ЗАПЕКЛАСЯ КРОВ МОГО НАРОДУ». ЇЇ ОРГАНІЗАТОРАМИ Є ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ СПІЛЬНО З ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЄЮ ТА ДОБРОВОЛЬЧІ БАТАЛЬЙОНИ.
Громадським організаціям міська влада надає комунальні приміщення для ведення їх діяльності. Не усі мають змогу платити за оренду офісу, тому часто подібна подібна підтримка просто необхідна. У той же час, не завжди можна прослідкувати за добросовісністю та цільовим використанням комунального майна.