№4 від 25 січня 2018 року

У Києві тернопільські поліцейські cпільно з Департаментом кримінальної поліції затримали групу шахраїв, які збирали з громадян до 250 тисяч гривень щодня. Під виглядом державних організацій злочинці обіцяли відшкодувати гроші за БАДи (біологічно активні добавки), натомість змушували платити неіснуючі податки і збори.