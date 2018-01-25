№4 від 25 січня 2018 року

Випуск “Домашньої газети” в ілюстрованому форматі за 25 січня 2018 року.
Випуск “Домашньої газети” в ілюстрованому форматі за 25 січня 2018 року.
Всеукраїнська незалежна громадсько-політична газета
Після семи «сигнальних» голосувань депутати Верховної Ради України проголосували за закон (№1630) в цілому. Як повідомляє УНІАН, за це рішення проголосували 240 народних депутатів з 308, зареєстрованих в сесійній залі.
У Києві тернопільські поліцейські cпільно з Департаментом кримінальної поліції затримали групу шахраїв, які збирали з громадян до 250 тисяч гривень щодня. Під виглядом державних організацій злочинці обіцяли відшкодувати гроші за БАДи (біологічно активні добавки), натомість змушували платити неіснуючі податки і збори.
Черговий пікет організували підприємці ринку, який розташований на бульварі Куліша в Тернополі. Люди виступають проти реконструкції закладу громадського харчування.