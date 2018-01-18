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18.01.2018 автор:  Вільне Життя

Дистанційний курс з авторського права для журналістів

Центр демократії та верховенства права оголошує набір слухачів на дистанційний курс з авторського права для журналістів, навчання в рамках якого буде проходити у січні-березні 2018 року.

 Протягом кількох місяців слухачі пройдуть курс лекцій та отримають відповіді на найактуальніші та найпоширеніші питання регулювання авторського права в Україні:

  • чи можна передруковувати чужий контент: наслідки і відповідальність;
  • як захистити власний контент від несанкціонованого передруку та що робити, якщо його передрукували;
  • які матеріали охороняються авторським правом, а які ні;
  • у чому особливості авторських прав на інтерв’ю;
  • як захищаються фотографії авторським правом;
  • у чому особливості використання відео з YouTube та інших ресурсів з відеоконтентом;
  • який контент у соціальних мережах захищається авторським правом?

 Слухачами дистанційного курсу можуть стати журналісти, редактори ЗМІ, працівники прес-служб, громадські активісти, що працюють з контентом та студенти та викладачі факультетів журналістики. Для участі у відборі потрібно заповнити анкету  до 14 січня 2018 року включно:

Відбір заявок буде здійснюватися на конкурсній основі. Результати відбору будуть повідомлені 17 січня.

 Додатково (поза конкурсом) ми розглянемо заявки від кандидатів, готових підтримати діяльність Інституту. Деталі на сайті у розділі “Підтримати”.

 Навчання відбуватиметься на онлайн-платформі дистанційних курсів Інституту Медіа Права. Контроль знань відбуватиметься за допомогою підсумкового тесту. Після його успішного складання учасники отримають сертифікат про проходження дистанційного курсу.

Фото з вільних джерел

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