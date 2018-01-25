Матері воїна АТО відмовили в наданні допомоги

Мій син Микола Горевич, 1994 р. н., записався в добровольці і влітку 2016 р. поїхав на схід захищати Вітчизну. Восени 2016 р. до мене стали навідуватися працівники Кременецького військкомату. Шукали сина, повідомили, що він підлягає обов’язковому призову на строкову військову службу. Я пояснила, що син воює в зоні АТО, назвала його позивний, показала есемески від сина та його побратимів. Мені не повірили, відкрили на сина кримінальну справу. Потім мене неодноразово викликали у військкомат, прокуратуру, поліцію. Принижували, говорили про сина погані слова. Крім того, робили обшуки за місцем мого проживання. Інколи – навіть за моєї відсутності. Ці знущання продовжувалися навесні 2017 р. Я зателефонувала синові. Просила якомога скоріше приїхати додому. Син відповідав, що в зоні АТО він потрібен більше, ніж у Почаєві.

Нарешті на початку жовтня 2017 р. син таки завітав до мене. Серед інших документів надав довідку громадської організації «18-й Загін територіальної оборони», що він із 17 листопада 2016 р. перебуває в зоні АТО (сектор М) у складі окремої тактичної роти «Волинь» Української добровольчої армії. Переслідування з боку рідної влади припинилися.

Вдома син був недовго. Пройшов медкомісію, підписав контракт і знову повернувся в зону АТО. Військову присягу він прийняв 2 грудня 2017 р. у військовій частині, розташованій у с. Старичі Яворівського району Львівської області. Це відбувалося в моїй присутності. Син оформив контракт у Львівській області, бо хотів потрапити в одну бригаду зі своїми побратимами по АТО.

У листопаді 2017 р. я подала в Кременецьку РДА письмову заяву з проханням надати мені одноразову матеріальну допомогу. Мені відмовив перший заступник голови РДА В. П. Козубський. Повідомив, що підставою для надання згаданої допомоги має бути документ про проходження моїм сином військової служби за контрактом у Збройних силах України, зокрема: витяг з наказу по особовому складу, виданий Кременецьким військкоматом. А наданий мною витяг про це був виданий Нововолинським військкоматом Волинської області. При цьому п. Козубський послався на п. 2.4 Положення про порядок надання одноразової матеріальної допомоги незахищеним верствам населення в Кременецькому районі, які опинилися в складних життєвих обставинах. Цей документ начебто був затверджений розпорядженням голови Кременецької РДА від 21 жовтня 2011 р. №636.

Чи законно мені відмовили?

П. ГОРЕВИЧ.

м. Почаїв Кременецького району.

Положення з такою назвою та реквізитами справді існує. Але 29 вересня 2016 р. до нього вносилися зміни (далі — положення).

Згідно з пунктом 2.3 положення така матеріальна допомога надається за умови настання непередбачених надзвичайних ситуацій (пожежа, довготривала хвороба тощо), які сім’я не може подолати без сторонньої підтримки, а також у випадку, коли особа проходить військову службу за контрактом у Збройних силах України від Кременецького об’єднаного міського військового комісаріату.

Для розгляду питання про виділення матеріальної допомоги обов’язково надається витяг із наказу по особовому складу, виданий військовим комісаром Кременецького військового комісаріату – якщо особа проходить військову службу за контрактом у Збройних силах України (пункт 2.4 положення).

Відмову у наданні матеріальної допомоги ухвалюють на засіданні комісії з обов’язковим повідомленням заявника у випадках: невідповідності поданих документів, відсутності коштів у районному бюджеті та ін. (пункт 2.7 положення).

Отже, якщо витяг з наказу про проходження вашим сином військової служби за контрактом у Збройних силах України не був виданий Кременецьким військкоматом, то Кременецька райдержадміністрація мала формальні підстави відмовити вам у наданні вказаної одноразової матеріальної допомоги.

А тепер щодо порушення ваших прав працівниками військкомату, поліції, прокуратури під час досудового розслідування кримінальної справи, заведеної на вашого сина.

Відповідно до статті 56 Конституції України кожен має право на компенсацію за рахунок держави матеріальної і моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, їх посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень. Це також передбачено Законом «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду».

Однак для отримання компенсації за таку шкоду треба довести, що вона була справді завдана вам чи вашому синові і це сталося внаслідок незаконних дій представників влади. Перш ніж подавати відповідну заяву, треба з’ясувати, чим завершилося досудове розслідування згаданої кримінальної справи, отримати підтверджувальні документи.

Орест ЗВАРИЧ.

Фото з вільних джерел