Побачив світ словник «Фразеологізми у творах Б. Лепкого»

Ще один запашний кетяг уплели тернопільські вчені-філологи І. Бабій, Т. Вільчинська, Н. Лісняк, Т. Миколенко, М. Наливайко, С. Панцьо, Н. Парасін та Н. Свистун у нев’янучий вінок слави й пошани Богдана Лепкого — словник «Фразеологізми у творах Б. Лепкого».

Укладачі своєю працею начебто підтвердили пророчі слова письменника: «Нарікання на важку долю, на те, що другі кривдять, це не є лік, лиш отруя. Відродження нації мусить початися з духу».

Рецензована праця характеризується дотриманням усіх вимог і рекомендацій, які ставлять до схожих лексикографічних проектів і розробок. Фактичний ілюстративний матеріал дібрано на творчій і продуманій науковій основі.

Словник «Фразеологізми у творах Б. Лепкого» засвідчив майстерний хист і вміння укладацького колективу в галузі української фразеологічної лексикографії. Його поява в науковому житті – вагомий доробок і внесок у мовознавчу парадигму Богдана Лепкого. Щасливої путі новій і вельми потрібній лінгвістичній праці.

Зіновій БИЧКО,

мовознавець, член НСЖУ.

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