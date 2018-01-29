Подарунки для дітей з особливими потребами

Для колективу Заліщицького обласного комунального дитячого санаторію рік, що минув, був щедрим на подарунки. Влітку тут придбали дві нові гідро- та аеромасажні ванни. Нещодавно завдяки благодійній спонсорській допомозі у санаторії з’явилося і нове масажне ліжко із сухим витяжінням «Нуга бест 5000». Це низькочастотний комбінований стимулятор, який поєднує в собі різні методи впливу на організм, дає змогу проводити заходи ефективного лікування та профілактики різних захворювань опорно-рухового апарату, серцево-судинної системи, при трофічних порушеннях нейрогенного характеру, нервовій перевтомі та стресах, радикулітах і болю у спині. Такий подарунок лікувальному закладові зробили керівник підприємства «Журавушка» Віктор Семенко та приватний підприємець Андрій Смелянець.

Головний лікар санаторію Петро Буринюк також щиро вдячний за турботу про хворих діток і щедру допомогу підприємцю Олександрові Реві. Слова подяки висловлює новим друзям, які з’явилися торік. Зокрема, пані Наталії Софій, директорці всеукраїнського фонду «Крок за кроком» та пані Марині Ворон, координаторці проекту міжнародного фонду Чарльза Стюарта Мотта, які забезпечили учителів та психологів санаторію новою літературою — сучасними методичними розробками з інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами, що лікуються в закладі.

Щороку в Заліщицькому обласному комунальному дитячому санаторії поправляють своє здоров’я від 1100 до 1200 діток.

Ірина МАДЗІЙ.

Фото з вільних джерел