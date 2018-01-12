Робітничі професії — це престижно

ТАК ТВЕРДЯТЬ У ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ «ЗАЛІЩИЦЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ», ЯКЕ ГОТУЄ КВАЛІФІКОВАНИХ ПРАЦІВНИКІВ РОБІТНИЧИХ ПРОФЕСІЙ.

Нещодавно цей заклад широко представили у Заліщицькій районній бібліотеці під час чергового засідання Клубу молодого підприємця, що діє у читальні багато років. Для молоді тут часто влаштовують зустрічі з представниками середнього і малого бізнесу, господарниками-аграріями, роботодавцями-керівниками різних форм власності. Молоді люди разом із підприємцями обговорюють різноманітні бізнес-проекти і обмінюються ідеями щодо провадження власної справи.

Мета клубу — допомога у профорієнтації, започаткування та ведення власної справи, обмін досвідом і залучення молоді до економічної активності, розкриття творчого потенціалу і самореалізація.

Роман Боровський, заступник директора професійно-технічного училища, розповів присутнім про історію закладу та умови навчання. А організована у фойє бібліотеки виставка студентських робіт продемонструвала досягнення найталановитіших із них і довела, що тут навчаються справжні майстри своєї справи.

— Сьогодні є всі можливості для того, щоб відкрити власну справу і стати фахівцем високого рівня навіть у маленькому містечку чи селі, — розповідає керівник Клубу молодого підприємця, директорка районної бібліотеки Ольга Тракало. — Вмілі руки кравців, перукарів-модельєрів, манікюрників, кухарів, кондитерів завжди стають у пригоді. Проте важливо бути найкращим серед найкращих, щоб мати коло своїх потенційних клієнтів чи покупців. Тому потрібно вчитися, переймати досвід і наполегливо йти до своєї мети. Щоб не бути голослівними — майбутні перукарі продемонстрували нам свої роботи під час дефіле. Вечірні зачіски моделей вразили своєю оригінальністю і майстерністю.

А ще у Заліщицькому училищі готують майбутніх працівників таких професій, як штукатур, лицювальник-плиточник, тракторист, машиніст сільськогосподарського виробництва, слюсар з ремонту машин та устаткування, водій автотранспортних засобів.

Відповідно до даних Міністерства соціальної політики України, нині 56 відсотків вакансій на ринку праці — це робітничі професії. І потреба у таких фахівцях щороку зростає.

Ірина МАДЗІЙ.

Фото з вільних джерел

