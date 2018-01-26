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26.01.2018 автор:  Вільне Життя

У «Параді вертепів» перемогли вишнівчани

Традиційний обласний «Парад вертепів» відбувся минулої неділі у ТРЦ «Подоляни». 19 колективів змагалися за звання найкращого, представляючи різдвяне дійство. Перш ніж потрапити на сцену концерт-холу, вони пройшли суворий відбір на місцевих конкурсах. Тож визначити переможців журі було нелегко.

До участі в параді зголосилися як парафіяльні, так і шкільні колективи. Перемогу у творчому змаганні здобув вертеп храму Вознесіння Господнього смт Вишнівця. Друге місце — у вертепу храму Святої Трійці Теребовлянського благочиння м. Микулинців, третє виборов вертеп Тернопільської ЗОШ №29.

Окрім переможців з-поміж колективів, журі визначило найкращих у номінаціях «Кращий актор» (ним став дев’ятикласник Тернопільської СШ №5 Степан Денисюк) і «Кращий вертепний костюм» (вертеп «Дивосвіт» з Козової). А приз глядацьких симпатій із Тернополя повіз у Скалу-Подільську Різдвяний квест.

Віра КАСІЯН.

Фото прес-служби Тернопільської єпархії УПЦ Київського патріархату

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