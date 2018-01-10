Ветерани, ветерани

Федерація більярдного спорту України організувала для ветеранів цього виду спорту відкритий турнір сеньйорів у Чорткові. За нагороди змагань сперечалися два десятки досвідчених майстрів кия з більшості куточків нашої держави.

На радість місцевих прихильників більярду триденна суперечка завершилася перемогою їхнього земляка Миколи Зимака. Друге місце виборов Степан Мирончук із Кропивницького, третє — Олександр Книш із Кривого Рогу, який у двобої за «бронзу» здолав Михайла Рзаєва зі Львова.

Переможців і призерів особистого та командного заліків секретар Чортківської міської ради Ярослав Дзиндра нагородив кубками, грамотами і медалями.

Ірина МАДЗІЙ.

Фото із сайту Чортківської міської ради