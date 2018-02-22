А вони і далі мріють про перемоги

Попри невизначеність із долею навчально-спортивної бази тернопільського обласного ФСТ «Колос» із біатлону в Підгородньому, минулих вихідних там усе-таки провели юніорський та юнацький чемпіонати області з найпопулярнішого в нашому краї зимового виду спорту. Як повідомив відповідальний секретар обласної федерації біатлону Олександр Степанюк, до організації змагань також долучилися управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації (вочевидь не профінансувати непотрібний нинішній місцевій владі біатлон було би вже верхом цинізму) і відділення НОК України в Тернопільській області.

Не міг пан Олександр не подякувати також тренерам Тернопільської ОДЮСШ із зимових видів спорту й ентузіастам біатлону, з допомогою яких таки вдалося підготувати до змагань трасу і стрільбище. Адже місцева влада і далі «реформує» фізичну культуру зі спортом, уперто не виділяючи коштів на фінансування центру олімпійської підготовки, в тому числі і на оплату праці технічних працівників бази, які зобов’язані цим займатися. Не дивина, зрештою, зважаючи на те, що під час білої Олімпіади вітчизняні представники засобів масової інформації не втомлюються критикувати умови для занять, наперекір яким ще знаходяться атлети, здатні подарувати Україні хоча би одне «золото».

А через те, що владоможці не дослухаються і до найвагоміших аргументів, без сумніву, витрачати час та газетну площу на них навряд чи варто. Краще писати про тих молодих та юних спортсменів, хто і нині в непростих для навчально-тренувального процесу умовах не полишає мрій про майбутні перемоги. В перший змагальний день, коли визначалися лауреати спринтерських перегонів стріляючих лижників із двома вогневими рубежами, в суперечці юніорів перемогли Роман Бригадир з Лановеччини і Олександра Усенко із Шумська. Тим часом у двох юнацьких вікових групах успіх відсвяткували Андрій Оленюх із Мишковичів, тернопілець Віталій Мандзин, Олександра Меркушина з Підгороднього та Іванна Драбик з Ланівців.

Під час же недільних лижних перегонів вільним стилем чотирьом стріляючим лижникам з юнацьких вікових груп виявилося під силу довести свою перевагу і в суперечці без стрільби. Причому молодшу на десять років сестру віце-чемпіонки світу з біатлону в естафеті Анастасії Меркушиної Олександру її мама, заслужений тренер України Ірина Меркушина цього разу заявила в змагання юніорок. Для Саші таке рішення не стало проблематичним — на п’ятикілометровому відрізку випередила також уже згадану Олександру Усенко на 39 секунд. Потішив власне самолюбство і учасник юніорських чемпіонатів світу з біатлону Назарій Цебринський. Із перевагою в сім секунд реваншувався перед Романом Бригадиром і в п’ятнадцять — перед племінником, а не молодшим братом голови відділення НОК України в Тернопільській області, олімпійської чемпіонки Олени Підгрушної Андрієм Підгрушним, який днем раніше виборов «срібло».

А в суперечці молодших, окрім Андрія Оленюха, Віталія Мандзина й Іванни Драбик, також перемогли Олексій Качурай із Мишковичів і Олександра Медоєва з Тернополя. Не дивуйтеся більшій кількості переможців. Серед юнаків організатори визначили найсильніших і в суперечці наймолодших, яким дісталися призи відділення НОК України в Тернопільській області.

P.S. Попри запевнення про те, що тернопільському біатлону забезпечать нормальні умови для існування, голова тернопільського обласного ФСТ «Колос» Георгій Гунтік змушений був звернутися від громадської спортивної організації сільських фізкультурників до потенційних спонсорів. За умови, що місцева влада повністю усунулася від допомоги тернопільському біатлонові, врятувати найпопулярніший зимовий вид спорту, який виховав олімпійську чемпіонку Олену Підгрушну і понад дві сотні переможців та призерів міжнародних змагань зможе хіба їхня посильна допомога.

На фото: серед тих, кому виявилося під силу перемогти і в біатлонному спринті, і в лижних перегонах серед юніорок — молодша сестра Анастасії МЕРКУШИНОЇ Олександра.

Фото з архіву організаторів