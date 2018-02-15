А в «Савич-парку» змагалися майбутні олімпійці

До відкриття XXIII зимових Олімпійських ігор у південнокорейському Пхенчхані приурочили чемпіонат області з фристайлу. У відомому далеко за межами Тернополя «Савич-парку» свою майстерність у дисципліні могул продемонструвала більшість вихованців міської комунальної ДЮСШ «Екстрім».

За традицією розпочали зі стартів наймолодших. Не старші дванадцяти років майбутні олімпійці ще тільки оволодівають технікою катання на лижах. Тому і не могла не потішити та обставина, що так багато юних мешканців нашого обласного центру вже переконалися: цікаво проводити час можна не лише за комп’ютером. Після завершення суперечки не старших дев’яти років діток безпристрасна суддівська колегія вирішила, що перших у житті нагород заслуговують Софія Бондарук, Аліна Греса і Катерина Гуля. А змагання 10—12-річних лижних акробатів принесли титул переможця Олені Заяць і Дмитрові Перцю. Разом з ними на п’єдестал пошани піднялися Олександра Сторожук і Валерій Буштинський, Олена Мигаль і Арсен Дорош.

Отримавши заслужені відзнаки, наймолодші, звісно, відразу ж стали вболівати за старших, мріючи з часом навчитися не гірше стрибати з трампліна. Для початку хоча би так, як лауреати змагань 13—14-річних Юлія Брудко, Еліза Ковей, Марія Берестецька, Павло Ковбасюк, Юрій Романів, Максим Мигаль. А справжніми майстрами в їхніх очах уже є найстарші вихованці навчального спортивного закладу Вікторія Приймак, Оксана Журак, Юлія Музика, Назар Мончак, Сергій Приймак, Максим Войтюк.

Лауреати змагань нагороджені медалями і грамотами управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації та цінними призами від тренерів — сушками для взуття. А всі без винятку учасники змогли поласувати ще й солодкими призами.

— Діти, звичайно, задоволені, — підсумувала заступниця директора СДЮСШ «Екстрім» Тетяна Романишин. — Не можу не подякувати керівництву комплексу «Савич-парк», яке змогло «засніжити» трасу. Адже вона складається з бугрів і трамплінів, які потребують чималої кількості снігу.

І. УРМАНЕЦЬ,

студент факультету філології та журналістики ТНПУ імені В. Гнатюка.

На фото: щасливі переможці змагань.

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