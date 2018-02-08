Бійтеся вчорашніх тернопільських юнаків

Одними з героїв чемпіонату України з легкої атлетики в приміщенні серед юніорів 1999—2000 років народження, який минулих вівторка-середи відбувся в манежі Сумського державного університету, стали двоє молодих талановитих тернопільських майстрів «королеви». Причому надзвичайно успішними для них стали вже дебютні в цій віковій категорії старти.

Відразу після полудня першого змагального дня на повний голос заявив про себе вихованець Тернопільської ОДЮСШ Владислав Кравчук. У бігу на 2000 метрів із перешкодами амбіційному атлетові, який тільки 5 жовтня цього року відзначатиме вісімнадцятий день народження, гідним конкурентом серед п’ятнадцяти суперників зміг стати хіба на рік старший за нього Владислав Коваленко з Черкащини. Протягом чи не всієї дистанції ініціатива була за нашим земляком, який першим наважився і на фінішний спурт. На жаль, для досягнення бажаного передусім не вистачило досвіду. Поступився тезці, так би мовити, на «останньому бар’єрі»: відставши на 1,09 секунди фінішував другим — 5 хвилин 58,82 секунди. Можливо, і на краще, що свого часу футбольні тренери не розгледіли у Владиславові таланту.

Утім непересічне досягнення Кравчука аж ніяк не стало «зоряним часом» його наставників Богдана і Оксани Дудів. Із п’ятої вечора, коли розпочався попередній раунд боротьби на дистанції 60 метрів, ледве не кожен із фахівців чи вболівальників постарався не пропустити дійство за участю учасника торішнього юнацького чемпіонату світу в столиці Кенії Найробі уродженця Шумщини Василя Макуха. І вісімнадцятирічний спринтер «від Бога» не підвів прихильників. Перевага ще одного прихильника гри мільйонів над майже семи десятками конкурентів, які вийшли на старт дев’ятьох попередніх забігів, не викликала сумнівів — 7,01 секунди.

Коли ж через дві години завершився головний фінальний забіг, усі присутні в манежі не стримували гучних оплесків. Після впевненої перемоги Василя з часом 6,88 секунди, залишалося хіба шкодувати стосовно того, що вісімнадцятирічному талантові до виконання нормативу майстра спорту не вистачило мікроскопічних двох сотих секунди. Зрештою, для самого Макуха це аж ніяк не проблема. Адже майстром спорту став ще на згаданому чемпіонаті світу, коли в попередньому забігу на 100 метрів зупинив електронний хронометр на позначці 10,59 секунди.

Інші тернопільські атлети цієї вікової групи, хоча і не змогли поборотися за нагороди, постаралися покласти до скарбнички збірної краю якомога більше залікових балів. Скажімо, Владиславові Кравчуку постарався скласти конкуренцію ще один підопічний подружжя Дудів Олександр Юрчик. Вийшло доволі таки непогано — шосте місце в бігові на 2000 метрів із перешкодами. А в суперечці спринтерів у бігу на 60 метрів до фіналу «Б» потрапив ще один вихованець Тернопільської ОДЮСШ, підопічний заслуженого тренера України Михайла Васірука Назар Флисник. У підсумковому протоколі посів чотирнадцяте місце.

А більш вагомими успіхами можуть похвалитися штовхальник ядра з Бучацької ДЮСШ Андрій Пиж, який тренується під керівництвом ще одного досвідченого спеціаліста Івана Чуби (восьмий), і підопічні Віри Зозулі з Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту Віра Губанова і Назар Стахів. У спортивній ходьбі відповідно на 3000 і 5000 тисяч метрів обоє фінішували дев’ятими. В командному ж заліку збірна Тернопільщини шістнадцята з 24-х команд — 166 очок.

На фото: переможець юніорського чемпіонату України з легкої атлетики в приміщенні Василь МАКУХ (на передньому плані); і срібний призер Владислав КРАВЧУК.

Фото з архіву редакції