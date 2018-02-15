Добре, коли у фаворита є конкуренти

У розташованому в Яворові Турківського району на Львівщині Західному реабілітаційно-спортивному центрі Національного комітету спорту інвалідів України визначилися лауреати Кубка України з лижних перегонів серед спортсменів із порушенням слуху. За нагороди сперечалися дефлімпійці трьох вікових груп із п’яти областей і столиці нашої держави.

Одним із головних фаворитів змагань чоловіків, без сумніву, був вихованець тернопільських «Інваспорту» і ДЮСШ «Інваспорт», заслужений майстер спорту Андрій Андріїшин. І багаторазовий призер Дефлімпійських ігор знову виправдав сподівання не тільки прихильників свого таланту, а й фахівців. Першого змагального дня підопічному заслуженого тренера України Віктора Федорчака не було рівних у перегонах на десять кілометрів класичним стилем. Далі 31-річний ветеран збірної України переконливо довів, що і в спринті вільним стилем на 1200 метрів йому до снаги дістатися до фінішу першим.

Утім наставників збірної не могла не потішити і та обставина, що лідерові вітчизняних лижників намагаються скласти гідну конкуренцію суперники. Причому не тільки досвідчені партнери по національній команді, а й на десять років молодший Дмитро Мажаєв із Сумщини, якому вдалося вибороти «бронзу» на десятикілометрівці. Щоправда, в завершальному мас-старті вільним стилем на десять кілометрів не набагато випередити Андрія Андріїшина пощастило Павлові Мандзюку з Київщини і Ярославові Гульоватому з Львівщини.

Нова зустріч старих і нових друзів-суперників — не за горами. Вже в суботу, 17 лютого, так само в Західному реабілітаційно-спортивному центрі розпочнеться головний старт сезону — чемпіонат України. Успіхів у змаганнях, звісно ж, побажаємо як Андрієві, так і його конкурентам. Головне, аби перемогли найсильніші, яким у 2019 році захищати честь нашої держави на XIX зимових Дефлімпійських іграх.

На фото: Андрій АНДРІЇШИН на старті кубкових перегонів на десять кілометрів класичним стилем.

Фото із сайту Спортивної федерації глухих України