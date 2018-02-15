Додатковий коефіцієнт — за Степана Господарика

Двадцять п’ять любителів древньої гри віком від восьми до шістдесяти п’яти років майже чотири години сперечалися за нагороди чемпіонату Гусятинського району із шахів. Турнір у Хоростківському міському будинку культури провели за швейцарською системою в сім турів із п’ятнадцятихвилинним контролем часу.

Перед початком змагань присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять кандидата в майстри спорту Анатолія Тригуби з Копичинців, який помер восени минулого року.

А нинішні фаворити турніру, який запам’ятається цікавими, напруженими і динамічними поєдинками, зустрілися в четвертому турі. В середині партії між кандидатом у майстри Михайлом Суслою із Хоросткова і першорозрядником Степаном Господариком з Паївки більш іменитому конкурентові вдалося виграти фігуру й пізніше без проблем довести свою перевагу. Та вже в наступній зустрічі з Василем Цільо з Гусятина Михайло несподівано підставив ферзя… Тож ім’я переможця турніру визначив лише додатковий коефіцієнт, який цього разу був прихильним до Степана Господарика. А кривдник Михайла Сусли Василь Цільо, відставши на половинку очка від лідерського тандему, не менш заслужено виборов третє місце. Четверте ж призове також у жителя райцентру, 65-річного Миколи Бендаса, якого організатори не забули відзначити ще і призом для найстаршого учасника.

Не можна також не згадати про успіх учня місцевої ЗОШ №2 Сергія Желєзняка. Премійований як за п’яте місце серед дорослих, так і за перемогу в суперечці шахістів віком до чотирнадцяти років. Цікавою виявилася і боротьба юних шахісток за три призи змагань жінок. У завершальному турі учениця п’ятого класу Христина Василенька сенсаційно перемогла першорозрядника Володимира Ворончака і, набравши чотири очки, за додатковим показником випередила випускницю Ольгу Талабан. А третє місце завоювала третьокласниця Христина Білоус.

Нарешті приз за найкращий результат серед третьорозрядників виборола ще одна Христина — Гайдук, яка теж є третьокласницею. А наймолодшою учасницею районного чемпіонату стала восьмирічна учениця другого класу Інна Подоляк. Про успішне проведення змагань потурбувалися Хоростківська міська рада на чолі зі Степаном Гладуном і Гусятинське районне комунальне підприємство «ФСТ «Колос — спорт для всіх», яке очолює Антон Кузик.

Ю. ГРИЦЕВИЧ,

головний суддя змагань.

Фото з архіву організаторів