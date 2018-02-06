Допоможе електронний кабінет

Не зайве нагадування від Тернопільській ОДПІ. Під час кампанії декларування доходів громадян та електронного декларування доходів державних службовців на офіційному веб-порталі ДФС України в електронному кабінеті платника функціонує сервіс «Отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб–платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків в електронному вигляді».

Запит для отримання відомостей про доходи формується тільки фізичними особами. Інформацію про суми виплачених доходів та утриманих податків із Державного реєстру фізичних осіб —платників податків можна отримати в приватній частині (особистий кабінет) електронного кабінету платника лишень із використанням електронного цифрового підпису фізичної особи.

Для цього необхідно:

— увійти до електронного кабінету платника або через офіційний веб-портал ДФС;

— обрати відповідний акредитований центр сертифікації ключів (АЦСК);

— обрати особистий електронний ключ, вибравши відповідний файл з електронного носія (USB – накопичувач, СD/DVD диск) або у відповідному каталозі на персональному ПК (Key 6.dat);

— указати пароль захисту та натиснути «зчитати». Після того, як ключ буде успішно завантажено, натиснути «увійти»;

— обрати розділ «Заяви, запити для отримання інформації»;

— обрати «Запит про суми виплачених доходів та утриманих податків з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків для заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи/декларації про доходи та витрати осіб, які звернулися за призначенням субсидій на житло». В запропонованій формі запиту необхідно заповнити всі поля, виділені блакитним кольором. Після заповнення натисніть «Підписати та надіслати» або «Зберегти чернетку» та «Підписати та надіслати».

Якщо при заповненні запиту були допущені помилки або не заповнено всі обов’язкові реквізити, система напише «Помилка» і виділить рожевим кольором сумнівні поля. Тож конче необхідно виправити буде виправити помилки і знову натиснути клавішу «Підписати та надіслати».

Процедура підпису така ж сама, як і процедура входу в особистий кабінет.

Далі система запропонує обрати спосіб отримання інформації. Наприклад: «Електронний кабінет». Відправлений запит можна переглянути у розділі «Вхідні/вхідні документи» в приватній частині особистого кабінету. Після обробки запиту до особистого електронного кабінету платника надійде повідомлення.

Після натискання на це повідомлення відкривається інформація про суми виплачених доходів та утриманих податків з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків, яка замовлялася. Інформацію можна переглянути, зберегти або ж і надрукувати. Причому відомості про суми отриманих доходів та суми сплачених податків в електронному вигляді можна отримати за останні три роки (поквартально), відомості за останній звітний період (квартал) надаються через шістдесят днів після його закінчення.

Детально ознайомитися з порядком отримання відомостей про доходи можна на офіційному веб-порталі ДФС України в рубриці «Фізичним особам», а також у Центрі обслуговування платників Тернопільської ОДПІ за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька,1 чи телефоном 43-46-10.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ