Доходи від оренди майна оподатковуються

У Тернопільській ОДПІ нагадали: згідно з Податковим кодексом України до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку на доходи фізичних осіб включаються і отримані від надання майна в лізинг, оренду або суборенду (строкове володіння та/або користування). Подібне встановлено пунктом 170.1 статті 170.

Обов’язок щодо подання податкової декларації про майновий стан і доходи вважається виконаним і податкова декларація не подається, якщо платник отримував доходи виключно від податкових агентів незалежно від виду та розміру нарахованого (виплаченого, наданого) доходу. Крім випадків, передбачених пунктом 179.2 статті 179 розділу IV Податкового кодексу України.

У разі надання в 2017 році власного рухомого майна в оренду (суборенду) громадянам, які не є податковими агентами, фізичні особи зобов’язані подати податкову декларацію до територіальних органів фіскальної служби за місцем проживання і задекларувати отримані доходи. Кожен об’єкт рухомого майна відображається в декларації окремо. У відповідних графах зазначаються номери категорії об’єктів, марки, моделі, характеристики рухомого майна, рік випуску, відмітки про надання майна в оренду (суборенду).

Кожен із декларантів може подати декларацію в електронному вигляді через сервіс ДФС «Електронний кабінет» із використанням електронного підпису. Завітайте до Центру обслуговування платників та отримайте консультацію щодо порядку подання електронних декларацій і її заповнення.

Телефони для довідок: 43-46-46, 43-46-10.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ