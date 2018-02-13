За новою формою

Нагадування від Тернопільської ОДПІ. З першого січня 2018 року діє нова форма податкової декларації з транспортного податку, затверджена наказом Міністерства фінансів України 27 червня 2017 року за номером 595.

Фахівці податкової нагадали також, що податкову декларацію з транспортного податку подають тільки юридичні особи. Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років включно та середня ринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на перше січня звітного року. В 2018 році — 1396125 гривень.

Юридичні особи самостійно обчислюють суму транспортного податку станом на перше січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають до податкової інспекції за місцем реєстрації об’єкта оподаткування податкову декларацію з розбивкою річної суми рівними частками поквартально. У разі спливу п’ятирічного віку легкового автомобіля протягом звітного року транспортний податок сплачується за період з першого січня цього року до початку місяця, наступного за місяцем, в якому вік автомобіля досягне п’яти років.

Докладніше — в Центрі обслуговування платників Тернопільської ОДПІ за адресою: вул. Білецька,1 чи телефоном 43-46-10.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ