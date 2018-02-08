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08.02.2018 автор:  Богдан Дікальчук

Змагалися школярі

Теребовлянські центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» і відділ освіти міської ради організували першості об’єднаної територіальної громади з шахів і настільного тенісу серед загальноосвітніх шкіл I—III ступенів. Проведені минулої неділі турніри передусім запам’яталися напруженою суперечкою збірних міських і сільських навчальних закладів. 

Змагання майстрів малої ракетки завершилися перемогою Теребовлянської ЗОШ №2. Друге місце не менш заслужено вибороли учні Теребовлянської спеціалізованої школи-ліцею, третє — Ласковецької ЗОШ. Натомість шахові баталії принесли успіх учням Теребовлянської ЗОШ №1. Школярі з Ласківців цього разу другі, з Теребовлянської спеціалізованої школи-ліцею — треті.

Переможців нагородили кубками, призерів — грамотами теребовлянського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».

Фото з вільних джерел

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