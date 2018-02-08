Змагалися школярі

ВИМИРАЄМО! Населення України зменшується катастрофічними темпами. За даними Держстату, торік нас поменшало на 176 тисяч — до 42,58 мільйона осіб. За останні три роки чисельність населення скоротилася на 329 тисяч осіб. За цей період країна втратила людей більше, ніж проживає, скажімо в Херсоні, це майже два Краматорська (173 тисячі) або три Бердянська (111 тисяч). За […]