Змагалися школярі

Теребовлянські центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» і відділ освіти міської ради організували першості об’єднаної територіальної громади з шахів і настільного тенісу серед загальноосвітніх шкіл I—III ступенів. Проведені минулої неділі турніри передусім запам’яталися напруженою суперечкою збірних міських і сільських навчальних закладів.
Змагання майстрів малої ракетки завершилися перемогою Теребовлянської ЗОШ №2. Друге місце не менш заслужено вибороли учні Теребовлянської спеціалізованої школи-ліцею, третє — Ласковецької ЗОШ. Натомість шахові баталії принесли успіх учням Теребовлянської ЗОШ №1. Школярі з Ласківців цього разу другі, з Теребовлянської спеціалізованої школи-ліцею — треті.
Переможців нагородили кубками, призерів — грамотами теребовлянського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».
Фото з вільних джерел