З аутсайдерами жарти недоречні

Доволі несподівано завершився вояж волейболісток тернопільської «Галичанки-ТНЕУ-Гадз» на матчі десятого туру чемпіонату України серед жіночих команд суперліги до Сіверськодонецька. Впевнено перемігши аутсайдерів з місцевої «Сєверодончанки» в першому з них (25:20, 25:11, 25:18), примудрилися поступитися в п’ятьох партіях у повторному.

Як відзначили мої колеги, дебютний поєдинок підопічні Віктора Туркули розпочали, вже знаючи підсумок двобою в Южному на Одещині, де багаторазові чемпіонки України із «Хіміка», хоча і не без зусиль, здолали в трьох сетах головних конкуренток «Галичанки» в боротьбі за другу позицію, волейболісток луцької «Волині». Тож на їхній піднесений настрій не міг вплинути навіть відчайдушний опір господарок майданчика. Потужні стартові ривки в кожній із трьох зіграних минулої п’ятниці партій гарантували тернопільській команді впевнену перемогу.

Що ж сталося під час повторної зустрічі? Після її завершення, мабуть, і самі тернопільські волейболістки не змогли би пояснити. Соромно ж бо зізнаватися, що протягом двох перших програних партій (19:25, 25:27) хіба сподівалися на те, що суперниці втратять упевненість у своїх силах і неодмінно почнуть помилятися. Зрештою наставник, здається, відшукав необхідні слова і ніби все налагодилося в двох наступних — 25:20, 25:15 на користь «Галичанки».

Однак необхідний переможний настрій, як з’ясувалося, вже було втрачено. У вирішальному сеті, коли найшла коса на камінь, не змогли довести справу до цілком логічного, здавалося би, завершення навіть за рахунку 11:9 на свою користь. Не допоміг і тайм-аут, який Віктор Туркула узяв за рахунку 12:13. Аутсайдерок, яким набридло всім поступатися, вже було не спинити — 15:12 і 3:2 у матчі на користь «Сєверодончанки».

Інші результати десятого туру: «Регіна» (Рівне) — «Орбіта» (Запоріжжя) — 0:3, 0:3, «Фаворит» (Київ) — «Білозгар» (Вінниця) — 1:3, 0:3, «Хімік» (Южне) — «Волинь» (Луцьк) — 3:0, 3:0.

Поєдинки одинадцятого туру заплановані на найближчі п’ятницю-суботу, 9—10 лютого. На «Галичанку-ТНЕУ-Гадз» чекає двобій із «Хіміком».

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