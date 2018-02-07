Коли подавати ліквідаційну звітність

Не зайве нагадування від Тернопільської ОДПІ. Фізичні особи, стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності, протягом тридцяти календарних днів із дня проведення такого припинення зобов’язані подати податкову декларацію за останній базовий податковий (звітний) період, в якій відображаються виключно доходи від проведення підприємницької діяльності.

Для таких осіб останнім базовим податковим (звітним) періодам є період з дня, наступного за днем закінчення попереднього базового податкового періоду до останнього дня календарного місяця, в якому проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності.

Водночас іноземці та особи без громадянства, які зареєстровані підприємцями згідно із законодавством України, є резидентами, і на них поширюється дія пункту 177.11 Податкового кодексу. А саме — подавати річну податкову декларацію протягом сорока календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року, а у разі припинення діяльності аналогічно — протягом тридцяти календарних днів із дня проведення такого припинення.

Також для фізичних осіб-підприємців, які у звітному (податковому) році припиняють державну реєстрацію підприємницької діяльності за власним рішенням та подають декларацію про майновий стан і доходи у строки, встановлені кодексом, де передбачено відображення дати прийняття рішення про припинення в рядку 8 «Категорія платника» декларації.

Докладніші консультації — в Центрі обслуговування платників за адресою: вул. Білецька,1 чи телефоном 43-46-10.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ