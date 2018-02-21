Коли підприємцю податок можна і не сплачувати

Під час нарахування (виплати) підприємцю доходу від здійснення підприємницької діяльності, юридична або самозайнята особа, які його нараховують (виплачують), не утримують податок на доходи у джерела виплати. Якщо підприємцем, який отримує такий дохід, надано копію документа, що підтверджує його державну реєстрацію.

У Тернопільській ОДПІ також зазначили, що це правило не застосовується в разі нарахування (виплати) доходу за виконання певної роботи чи надання послуги згідно з цивільно-правовим договором, коли буде встановлено, що відносини за таким договором фактично є трудовими, а сторони договору можуть бути прирівняні до працівника чи роботодавця.

Отже суб’єкт господарювання, який виплачує дохід підприємцю за надані ним товари (роботи) послуги, і при цьому отримав відповідні документи, що підтверджують державну реєстрацію підприємця як суб’єкта підприємницької діяльності, то при виплаті доходу не утримує ПДФО та військовий збір, оскільки підприємець здійснює оподаткування такого доходу самостійно.

Документом, що підтверджує державну реєстрацію фізичної особи як суб’єкта підприємницької діяльності є витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань.

Дохід, виплачений підприємцю (незалежно від обраної системи оподаткування), податковий агент відображає у податковому розрахунку за формою №1 ДФ з ознакою доходу «157».

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Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ