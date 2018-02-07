Лілія ВОЛЯНЮК: «Усі необхідні консультації вам нададуть»

Чергова традиційна гаряча лінія Тернопільській ОДПІ була присвячена принципам роботи Центру обслуговування платників. На запитання всіх бажаючих відповіла начальник управління обслуговування платників Лілія ВОЛЯНЮК:

— Хочу виготовити електронний цифровий підпис платника. Його видають лише в Центрі обслуговування чи можна ще кудись звернутися?

— У Центрі обслуговування платників таку послугу безкоштовно надають фахівці сектору реєстрації користувачів при ГУ ДФС у Тернопільській області акредитованого центру сертифікації ключів ДФС України. Вони знаходяться в 122-му кабінеті. Електронний цифровий підпис можна також виготовити в «Приваті-24», в АЦСК органів юстиції, АТ «Ощадбанк, ТОВ «АРТ–Мастер», в інших установах.

Електронний реєстр суб’єктів, які надають послуги, пов’язані з ЕЦП, оприлюднюється на офіційному сайті Центрального засвідчуваного органу Міністерства юстиції України. З ним також можна ознайомитися і на офіційному порталі ДФС України.

— Мені потрібно отримати довідку про власні доходи для заповнення декларації державного службовця. Куди звернутиcя?

— Можете скористатися онлайн-сервісом ДФС — Електронним кабінетом платника. В приватній частині цього сервісу є інформація про суми виплачених доходів та утриманих податків. Однак для цього необхідно мати особистий ключ електронного цифрового підпису, отриманого як на фізичну особу, та заповнити в особистому кабінеті запропоновану форму запиту про суми виплачених доходів та утриманих податків із Державного реєстру фізичних осіб-платників податків.

Після обробки запиту до особистого електронного кабінету надійде спеціальне повідомлення, при натисканні на яке відкриється необхідна інформація. Її можна переглянути, зберегти чи надрукувати. Причому запитувані відомості можна отримати за останні три роки (поквартально), а відомості за останній звітний квартал надаються через шістдесят днів після його закінчення. Можна сміливо стверджувати, що така інформація є правдивою, адже джерело інформації як у нас, так і в платників, одне — Державний реєстр.

Також можете звернутися до Центру обслуговування, в кабінет 121.

— Для пред’явлення в школу моїй дитині потрібно отримати ідентифікаційний код. Як це зробити?

— Таку послугу надаємо у сімнадцятому вікні третьої зали Центру обслуговування платників. Реєстрація здійснюється протягом трьох робочих днів від дати подання заяви. Процедура отримання картки платника на дитину передбачає два способи залежно від її віку. Для реєстрації дітей віком до чотирнадцяти років один з батьків подає до Центру обслуговування за місцем проживання заяву, пред’являє свій паспорт та свідоцтво про народження дитини. Якщо свідоцтво про народження дитини видане не українською мовою, необхідно подати засвідчений в установчому порядку переклад українською мовою та його копію. Картка платника податків видається одному з батьків за наявності його паспорта та свідоцтва про народження дитини.

Натомість кожна дитина, яка досягла чотирнадцяти років, повинна отримати паспорт громадянина України і може самостійно звернутися за отриманням картки. Для цього вона подає заяву, пред’являє свій паспорт та довідку у формі витягу про місце проживання або довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

— Торік додатково займалася з кількома своїми учнями. Чула, що маю подати декларацію про майновий стан і доходи. Є конкретно визначений термін, до якого потрібно це зробити?

— Дійсно, вчителі і викладачі, які в минулому році надавали репетиторські послуги, проте не були зареєстровані фізичними особами–підприємцями, зобов’язані включити суму цих доходів до загального річного оподатковуваного доходу та задекларувати їх шляхом подання до податкової інспекції декларації про майновий стан і доходи. Відповідно до Податкового кодексу України доходи від репетиторства оподатковуються податком на доходи фізичних осіб за ставкою вісімнадцять відсотків. Також із вказаних доходів справляється військовий збір за ставкою 1,5 відсотка.

У 2018 році подати декларацію ви зобов’язані до другого травня. Зверну також увагу на те, що з 1 січня 2018 року декларація подається за новою формою, затверджена наказом Міністерства фінансів України шостого червня 2017 року за номером 556. У Центрі обслуговування платників, до речі, вам нададуть усі необхідні консультації стосовно правильності заповнення декларації.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ