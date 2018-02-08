Нехай у чесній боротьбі переможуть найсильніші!

У п’ятницю, 9 лютого, о 13-й годині за київським часом у південнокорейському Пхенчхані розпочнеться урочиста церемонія відкриття XXIII зимових Олімпійських ігор. А за два дні до святкового дійства під звуки нашого національного гімну в олімпійському селищі урочисто підняли прапор України.

Заради успішного проведення традиційної церемонії, яка символізує готовність команди до участі в Олімпіаді, жартували її учасники, навіть морозна погода відступила — із мінус двадцяти температура підвищилася до мінус восьми градусів за Цельсієм. Та ще й виглянуло яскраве сонце. Українську делегацію, повідомила прес-служба НОК України, привітав мер олімпійського селища, олімпійський чемпіон і член Міжнародного олімпійського комітету Ю Син Мін. Присутніх також ушанували корейською музикою і сучасними танцями. А наші олімпійці не втратили нагоди приміряти традиційні корейські маски.

На згадку про подію мер селища і делегація співвітчизників на чолі з президентом НОК України, олімпійським чемпіоном Сергієм Бубкою та шефом місії на Олімпіаді, призером Олімпійських ігор Анною Сорокіною також обмінялися символічними сувенірами. Двоє останніх поставили свої підписи на стіні олімпійського перемир’я.

Вітчизняних олімпійців, без сумніву, потішило і те, що далеко не всі прогнозують їм завоювання в Пхенчхані тільки однієї медалі. Аналітики авторитетного агентства Аssociated Press, скажімо, пророкують Україні відразу три нагороди, що може стати рекордом білих Олімпіад. Досі на одних зимових іграх українці завойовували максимум дві медалі в Ліллегамері-1994, Турині-2006 і Сочі-2014.

Більшість вітчизняних уболівальників, звісно, очікують медалі в біатлонній жіночій естафеті. Агентство не заперечує, віддаючи українкам «срібло». Окрім цього, на думку аналітиків, біатлоністи мають шанси завоювати ще одну нагороду. Причому несподівану: ставлять на тернопільську динамівку Анастасію Меркушину, яка може завоювати «бронзу» в спринті. А ще одну медаль такої ж проби приберігають для Олександра Абраменка, який має шанс стати першим українцем, котрий завоює нагороду Олімпіади у фристайлі.

Тим часом практично всі українські спортсмени вже освоїлися на аренах майбутніх баталій. Після перших тренувальних заїздів санкарі Антон Дукач зі Львова і ще один наш земляк Андрій Мандзій із Кременця залишилися задоволеними. Переконані, що траса плавна, навіть з найнижчої точки старту вдалося розвинути високу швидкість.

Обом, до речі, як і біатлоністам, доведеться вийти на старт уже в суботу, 10 лютого. З 12 години 10 хвилин розпочнуться перший і другий заїзди чоловіків в одномісних санях. А призери Олімпіади-2018 стануть відомі в неділю, 11 лютого, після проведення третього і четвертого заїздів, які розпочнуться за десять хвилин до опівдня за київським часом. І хоч українці на медалі в цій дисципліні не претендують, суперечка між ними буде не менш принциповою, ніж між лідерами. Адже тому, хто виступить краще, наставники віддадуть перевагу під час формування складу команди на естафету. Переможці і призери командної естафети в санному спорті, до речі, визначаться в четвер, 15 лютого, починаючи з 14 години 30 хвилин.

Кому ж точно гарантоване місце в складі команди санкарів, так це екіпажеві двійки в складі Олександра Оболончика з Кременця і львів’янина Романа Захарківа. Обом доведеться змагатися два дні підряд. Адже баталії на двомісних санях, під час яких теж розіграють один з комплектів нагород, організатори запланували на середу, 14 лютого, починаючи з 13 години 20 хвилин. Переможці і призери Олімпіади визначаться за підсумками двох заїздів.

Також є інформація для прихильників лижного двоєборства. Третій наш олімпієць із Кременця Віктор Пасічник уперше вийде на старт у середу, 14 лютого. Найсильніші двоєборці планети з восьмої ранку за київським часом стрибатимуть з малого трампліна. А через три години визначать перших лауреатів після лижних перегонів на десять кілометрів за системою Гундерсена. Другий же комплект індивідуальних нагород розіграють у вівторок, 20 лютого, після стрибків з великого трампліна і бігу на десять кілометрів.

На завершення ж інформація про те, що на церемонії урочистого відкриття ігор прапор України нестиме наша землячка, олімпійська чемпіонка Олена Підгрушна. Таке рішення вітчизняні спортсмени вчора ухвалили під час загальнокомандних зборів національної олімпійської збірної.

Я. БІЛИЙ,

студент факультету філології і журналістики ТНПУ імені В. Гнатюка.

На фото: збірна України після завершення церемонії підняття державного прапора в олімпійському селищі Пхенчхана.

Фото із сайту НОК України