Не забудьте платіжні і розрахункові документи

Відповідно до статті 166 Податкового кодексу України платник податку на доходи фізичних осіб має право на податкову знижку за наслідками звітного податкового року. Про це нагадали в Тернопільській ОДПІ.

Перелік витрат, дозволених до включення до податкової знижки, визначено пунктом 166.3 статті 166 Кодексу. До нього можна внести і суму коштів, сплачених платником податку за переобладнання власного транспортного засобу для використання у вигляді палива моторного сумішевого, біоетанолу, біодизелю, стиснутого або скрапленого газу, інших видів біопалива.

Підстави для нарахування податкової знижки із зазначенням конкретних сум платник податку відображає в річній податковій декларації про майновий стан і доходи, яка подається до 31 грудня наступного за звітним податкового року. До податкової знижки включаються фактично здійснені протягом звітного податкового року витрати, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами. Зокрема квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, копіями договорів, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і їх покупця. У документах обов’язково повинні відображатися вартість таких товарів (робіт, послуг) та строк їхнього продажу (виконання, надання). Причому оригінали згаданих документів платник податку зобов’язаний зберігати протягом строку давності, встановленого Податковим кодексом України..

Тобто фізична особа, яка планує скористатися податковою знижкою щодо суми коштів, сплачених у зв’язку із переобладнанням транспортного засобу, крім декларації про майновий стан і доходи, на вимогу органу ДФС зобов’язана надати і відповідні платіжні та розрахункові документи, зокрема квитанції, фіскальні або товарні чеки, прибуткові касові ордери, а також довідку про отримані в звітному році доходи тощо.

Із першого січня 2018 року декларація подається за новою формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України шостого червня 2017 року за номером 556.

З детальною інформацією щодо порядку заповнення декларації можна ознайомитися на офіційному веб-порталі Державної фіскальної служби України за посиланням :http://sfs.gov.ua/deklaruvannya-dohodiv-gromadyan-2018 та в Центрі обслуговування платників Тернопільської ОДПІ за адресою: вул. Білецька,1. Телефон для довідок — 43-46-10.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ