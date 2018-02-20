Не кількістю, а якістю

Неабиякі пристрасті вирували минулого тижня в Бердянську Запорізької області, де відбувся чемпіонат України з боксу серед юнаків 2004—2005 років народження. Адже його переможці здобували право виступити на чемпіонаті Європи цієї вікової групи, який наприкінці травня проходитиме в Болгарії.

І одними з героїв турніру, без сумніву, стали юні тернопільські майстри шкіряної рукавички, які займаються в Тернопільській комунальній ДЮСШ із греко-римської боротьби та у відділенні боксу Палацу спорту. Делегувавши на змагання всього п’ять атлетів, збірна Тернопільщини повернулася позавчора додому з двома золотими і бронзовою медалями.

У суперечці атлетів, чия вага не перевищує 43 кілограмів, не було рівних Максимові Кармаліті. А після фінального бою у ваговій категорії до 72 кілограмів рефері на знак перемоги підняв руку Вадима Максимовича. Відзнак же за третє місце у ваговій категорії до 80 кілограмів удостоєний Остап Захарський. Молодець і Микола Загородний, який фінішував п’ятим у ваговій категорії до 62 кілограмів. Адже в ній завжди чи не найбільша кількість учасників.

Юних тернопільських боксерів до відповідального випробування готували Григорій Шмігель, Руслан Фірман, Роман Діткун і Володимир Шнуровський. Завітавши вчора до редакції, пан Володимир розповів, що успіх їхніх підопічних аж ніяк не випадковий. Регулярно набиралися змагального досвіду на традиційних всеукраїнських турнірах, до фінальної частини чемпіонату України потрапили через сито зонального турніру, де також стали найкращими. Однак уже від сьогодні Максим Кармаліта і Вадим Максимович про всеукраїнський тріумф мають забути. Адже попереду — відповідальний етап підготовки до європейської першості.

У командній суперечці збірна Тернопільщини, навіть незважаючи на те, що була представлена неповним складом, виборола шосте місце, а було представлено 24 колективи.

На фото: Володимир ШНУРОВСЬКИЙ із Максимом КАРМАЛІТОЮ; і — Вадимом МАКСИМОВИЧЕМ.

Фото з архіву Володимира ШНУРОВСЬКОГО