Ні дня без медалей

Саме під таким гаслом виступили тернопільці на зимовому чемпіонаті України з велосипедного спорту на треку, який завершився минулого вівторка у Львові. В суперечці майже трьох сотень атлетів з усіх куточків нашої держави вибороли шість золотих, три срібних і шість бронзових медалей.

Заспівувачем успішного виступу, без сумніву, став Владислав Щербань. Завдяки перемогам у командній гонці переслідування, медісоні і груповій гонці на очки та срібним відзнакам у гонці з вибуттям і скретчі. А ще три нагороди найвищої проби поклали до скарбнички збірної області Іван Хомів (медісон), Назар Покойовий (юніорська командна гонка переслідування на чотири кілометри) і Володимир Янішевський — юнацький командний спринт. Причому всі так само на рівних сперечалися за нагороди і в інших дисциплінах. Скажімо, Назар також завоював «срібло» в груповій гонці на очки і «бронзу» в скретчі.

Призерами чемпіонату стали й Артем Авдалян і Роман Сирник (треті в командній гонці переслідування на чотири кілометри серед юніорів), Володимир Янішевський та Юрій Щербань — в аналогічній гонці юнаків на три кілометри. А Назарові Покойовому і Артемові Авдаляну лише кроку не вистачило до медалей у гонці з вибуттям, командному спринті і медісоні.

Тернопільські велосипедисти займаються під керівництвом заслуженого тренера України Володимира Павелка.

Ярослав БІЛИЙ.

Фото з архіву Володимира ПАВЕЛКА