Олександр АБРАМЕНКО — олімпійський чемпіон

Чи не всі українці вірили в тріумф своїх співвітчизників на XXIII зимових Олімпійських іграх у південнокорейському Пхенчхані. І 29-річний лижний акробат з Миколаєва Олександр Абраменко минулої неділі їх не підвів, ставши олімпійським чемпіоном у фристайлі.

Варто сказати, що для новоспеченого заслуженого майстра спорту це вже були четверті Олімпійські ігри. Ніколи не згинався ні після невдач, ні після травм, через які змушений був пропустити попередній сезон. І таки дочекався свого зоряного часу, першим серед чоловіків незалежної України виборовши «золото» білої Олімпіади. Адже до цього всі ми з вами могли похвалитися хіба чемпіонськими титулами фігуристки Оксани Баюл і жіночої біатлонної естафетної команди в складі сестер Валентини і Вікторії Семеренко, Юлії Джими і нашої землячки Олени Підгрушної.

Українські фігуристи нині навіть не потрапляють до фінальних частин змагань у своїх видах програми. Стріляючі лижники виявилися не готовими до боротьби за нагороди в індивідуальних дисциплінах. А Олександр Абраменко, якому напередодні ігор одне з авторитетних іноземних агентств усе ж пророкувало третє місце, разом з наставником збірної лижних акробатів Енвером Аблаєвим знайшли таки рецепт, як переплавити «бронзу» на метал найвищої проби. Під час суперечки у суперфіналі шести найкращих стрибунів уперше на міжнародних змаганнях виконав потрійне сальто з подвійним піруетом в останньому з них. Блискучий стрибок із відмінним приземленням (128,51 бала) миттєво позбавив головних конкурентів психологічної впевненості. Не дивно, що ті, наробивши помилок, так і не змогли перевершити результат українця.

Вітаючи Олександра Абраменка з головною в житті перемогою, наведемо не надто відомий факт з його біографії. Як розповів заслужений тренер України Степан Онищук, першим наставником майбутнього олімпійського чемпіона був, на жаль, нині покійний В’ячеслав Валентинович Германсон. Свого часу вони разом навчалися в Чортківській середній школі і займалися спортивною гімнастикою. Після завершення навчання пан В’ячеслав вступив до Миколаївського суднобудівного інституту, став майстром спорту зі спортивної гімнастики. Не дивно, що і все своє свідоме життя пізніше поєднав з підготовкою юних спортсменів. Спочатку гімнастів, а згодом, коли цей вид спорту в Миколаєві занепав, фристайлістів. Саме під його опікою перші акробатичні стрибки на лижах із трампліна зробив не тільки Олександр Абраменко, а й призерка чемпіонату світу Ольга Волкова. А вдосконалювали свою майстерність обоє відомих атлетів уже під керівництвом заслуженого тренера України Юрія Кобельника.

На фото: олімпійський чемпіон Олександр АБРАМЕНКО.

Фото з вільних джерел