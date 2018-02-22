Порадіймо за Дмитра з Віктором

Після завоювання фристайлистом Олександром Абраменком такої бажаної для прихильників спорту України золотої медалі ніхто з його співвітчизників так і не зміг кинути гідний виклик суперникам. Утім за певний прогрес у досягнутих результатах передусім варто похвалити наших земляків, біатлоніста Дмитра Підручного і лижного двоєборця Віктора Пасічника.

У змішаній естафеті стріляючих лижників збірна України вперше на Олімпіаді змогла потрапити до десятки найкращих. Зрештою, позитивно оцінити підсумкове сьоме місце доцільно хіба для того, аби підбадьорити наших атлетів. У суперечці за медалі вони участі так і не взяли. Загалом успішно відпрацювавши на вогневих рубежах (п’ять використаних запасних патронів на всіх), Ірина Варвинець, Юлія Джима і Артем Прима відчутно поступилися суперникам у швидкості проходження дистанції. Сказане не стосується хіба Дмитра Підручного, який на третьому етапі лишень одному з лідерів сезону, норвежцю Йоханнесу Бьо не зміг скласти конкуренцію. Одне слово, поступилися не тільки визнаним фаворитам із Франції, Норвегії, Італії і Німеччини, а й білорусам із фінами.

Учора ж на Олімпіаді визначилися лауреати в жіночій біатлонній естафеті. Врятувати імідж вітчизняних стріляючих лижниць мали Ірина Варвинець, Вікторія Семеренко, Юлія Джима і Анастасія Меркушина. Як бачите, з переможного олімпійського складу Сочі-2014 залишилася рівно половина. В квартеті ж, який торік став срібним призером чемпіонату світу, тільки одна заміна — замість Олени Підгрушної місце в складі довірили Віті Семеренко.

А минулого вівторка відразу після завершення змішаної естафети біатлоністів на трасу вийшли лижні двоєборці. Наш земляк із Кременця Віктор Пасічник, стрибнувши з великого трампліна за позначку 125 метрів, стартував на десятикілометровому відрізку двадцять першим із трохи більш ніж двохвилинним відставанням від лідера. І на лижні не підвів — підсумкове 23-тє місце стало його особистим досягненням на двох останніх Олімпіадах. І в Сочі, і під час дебютного виступу в Пхенчхані фінішував тридцятим.

На фото: Віктор ПАСІЧНИК під час приземлення на великому трампліні на позначці 126,5 метра.

Фото із сайту НОК України