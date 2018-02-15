Постояти на подіумі і… програти всім

Рвучкий південнокорейський вітер завадив провести вчора на білій Олімпіаді в Пхенчхані жіночу індивідуальну гонку в біатлоні. Так само як і змагання представниць прекрасної половини людства в гірськолижному слаломі.

Тож уболівальникам залишилося насолоджуватися хіба суперечкою в тих зимових видах, які менше залежні від примх погоди. Хоча така думка, звісно ж, не аксіома. Вдалося ж бо організаторам визначити лауреатів у дебютній дисципліні лижних двоєборців. Уже через кілька хвилин після завершення комбінації зі стрибків із малого трампліна і перегонів на десять кілометрів заступник директора Тернопільської ОДЮСШ із зимових видів спорту Василь Нікіфорук не забарився поцікавитися, чи спостерігав автор цих рядків за стараннями Віктора Пасічника. Аякже інакше. На відміну від переважної більшості співвітчизників підопічний кременецької школи двоєборців і стрибунів не задовольнився позицією аутсайдера і з 36-го місця після польотів піднявся за підсумками лижних перегонів до тридцятки найкращих.

Віват атлетові, який із сорокаметрового кременецького трампліна (адже на «прихватизованих» ворохтянських сімдесяти- і дев’яностометрових вітчизняні спортсмени ось уже скільки років не мають можливості тренуватися) вдруге підряд залетів на зимові Олімпійські ігри, в яких беруть участь півсотні найкращих двоєборців. Та ще й знову продемонстрував свою конкурентоздатність.

Натомість Олександр Оболончик з того ж таки Кременця і Роман Захарків зі Львова, хоча і постояли після завершення другого заїзду хвилину-другу на тимчасовому подіумі лідерів, у підсумковому протоколі стали аутсайдерами в суперечці двадцяти найсильніших двомісних екіпажів планети. Чогось іншого, зрештою, навряд чи хто сподівався. В той час, як коментатори милувалися вишуканими спортивними костюмами наших атлетів, самі вони, як перед тим і львів’янка Олена Шхумова, не змогли після завершення змагань втриматися від критики. Причому не тільки створених для українських «другого гатунку» санкарів умов, а і незрозумілих (чи, навпаки, продуманих) дій головного тренера. Та ж Олена поїхала на Олімпіаду ледве не останньої миті тільки через те, що львівський «Дон Кіхот», найекстравагантніший, до речі, з тренерів у санному спорті, чомусь вирішив, ніби її тезка, Стецьків психологічно більш витривала.

У той же час незаперечним лідерам екіпажів-двійок Оболончику із Захарківим ні з того ні із сього вирішили напередодні других підряд для них головних стартів чотириріччя влаштувати додатковий тест. Нехай із талановитими молодими конкурентами. Навряд чи такі дії додали впевненості досвідченому екіпажеві.

Незадовго ж до полудня з’ясувалося, що й індивідуальна гонка жінок у біатлоні хіба додала ще одну ложку дьогтю до сподівань вітчизняних прихильників спорту. Під час флеш-інтерв’ю відразу після завершення дистанції Настя Меркушина не змогла втримати сліз. На пристрілці все було чудово, фізично теж почувалася добре. Однак… шість промахів на чотирьох вогневих рубежах позбавили будь-яких надій на вдалий виступ. Трохи краще виступили сестри Семеренко і Юлія Джима. Однак і вони не змогли втрутитися в суперечку за медалі.

Залишається хіба сказати, що в індивідуальних дисциплінах на цій Олімпіаді вже точно не виступить Олена Підгрушна. А Дмитро Підручний на старт індивідуальної чоловічої гонки, яка відбулася після завершення жіночої, не вийшов. Тож і в нього залишається надія хіба на естафету.

На фото: лижний двоєборець із Кременця Віктор ПАСІЧНИК може бути задоволений своїм виступом на Олімпіаді в Пхенчхані.

Фото із сайту НОК України