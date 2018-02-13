Правильно нараховуйте єдиний внесок

Платниками єдиного внеску є також особи, які провадять незалежну професійну діяльність. А саме — наукову, літературну, артистичну, художню, освітню або викладацьку, а також медичну, юридичну практику, в тому числі адвокатську, нотаріальну діяльність або особи, які провадять релігійну (місіонерську) діяльність, іншу подібну діяльність та отримують від неї дохід.

Про це нагадали в Тернопільській ОДПІ. Базою нарахування єдиного внеску для таких платників є сума доходу (прибутку), отриманого від їхньої діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб. Причому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску на місяць.

Якщо ж такий платник не отримав дохід (прибуток) у звітному кварталі або окремому місяці звітного кварталу він зобов’язаний визначити базу нарахування, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої законом. Тобто визначення бази нарахування єдиного внеску для цих платників є в звітному році обов’язковим навіть за відсутності доходів.

Із першого січня 2018 року особи, які провадять незалежну професійну діяльність, зобов’язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний квартал, до двадцятого числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок. Зазначена норма передбачена пунктом 5 частини першої статті 4, другим абзацом пункту 2 частини першої статті 7 і частиною 8 статті 9 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

Докладніше — в Центрі обслуговування платників Тернопільської ОДПІ за адресою: вул. Білецька,1 чи телефоном 43-46-10.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ