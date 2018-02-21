Продовжать боротьбу за нагороди

З інтервалом у тиждень тернопільський «Інваспорт» визначив лауреатів другого обласного етапу ювілейної 25-ї всеукраїнської спартакіади дітей з особливими потребами «Повір у себе» в плаванні та настільному тенісі. Право продовжити боротьбу за нагороди всеукраїнських стартів, як і зазвичай, отримали найсильніші.

У басейні Тернопільської КДЮСШ №2 за об’єктивного суддівства свого наставника Ольги Федчишин майстерність у плаванні на 50 метрів вільним стилем і на спині продемонстрували понад двадцять юних вихованців ДЮСШ «Інваспорт» трьох нозологій. В обох стилях серед молодших найшвидше дісталася фінішу Віталія Мороз, серед старших — Сергій Ткачук з Іллею Султановим. У плаванні ж на спині на верхню сходинку п’єдесталу пошани пощастило зійти також Анні Молочник зі старшої вікової групи.

Не менш масовим став і турнір майстрів малої ракетки, проведений минулих вихідних у спортклубі «Інваспорту». Дводенні баталії, в яких узяли участь 11—15-річні учні з Гримайлівської школи-інтернату, Заліщицького і Тернопільського навчально-реабілітаційних центрів, завершилися перемогою Тетяни Кметич і Артура Гончарука. Призерами ж стали Ольга Стояк, Наталя Вейван, Андрій Євтушенко та Андрій Гаяш.

Я. БІЛИЙ.

Фото з архіву організаторів