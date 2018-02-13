Пільг не передбачено

Роз’яснення від Тернопільської ОДПІ. Стосовно того як сплачувати єдиний внесок за найманого працівника — пенсіонера за віком.

Платниками єдиного внеску є роботодавці. Як підприємства, установи та організації, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами, так і фізичні особи — підприємці, які використовують працю інших осіб так само на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством про працю, чи за цивільно-правовим договором.

Єдиний внесок нараховується роботодавцями на суму нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати за видами виплат. До зазначених виплат застосовується ставка 22 відсотки. Чи, іншими словами, пільг щодо нарахування єдиного внеску на заробітну плату пенсіонерів, які є найманими працівниками, не передбачено.

Зазначена норма передбачена пунктом 1 частини першої статті 4 і пунктом 1 частини першої статті 7 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

Докладніше – в Центрі обслуговування платників Тернопільської ОДПІ за адресою: вул. Білецька,1 чи телефоном 43-46-10.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ